Фейковые соцработники грозят волгоградцам потерей денег





Мошенники все чаще обманывают жителей Волгоградской области под видом соцработников. Как передает ТАСС со ссылкой на МВД России, аферисты заманивают жителей региона социальными выплатами, компенсацией и льготами.

— Основной схемой, используемой злоумышленниками, является обращение к гражданам под предлогом предоставления социальных выплат, компенсаций или льгот. Чаще всего аферисты представляются сотрудниками органов социальной защиты, Пенсионного фонда России, фондов социального страхования или служб жилищно-коммунального хозяйства, — сообщили в МВД.

В ведомстве добавили, что действия мошенников в данных схемах направлены на получение денежных средств под видом необходимых взносов, комиссий или штрафов, а также на сбор персональных и платежных данных для дальнейшего хищения.

Также часто мошенниками используются темы перерасчета пенсий или пособий, а также срочное оформление каких-либо субсидий.