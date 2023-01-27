







Бывший руководитель УФСПП по Волгоградской области на сегодняшнем рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Ворошиловского суда, в котором он участвовал посредством видеосвязи, пожаловался на то, что уже третий год не видит семью и не может принимать участие в воспитании своих детей. Кроме того, по словам Владимира Евстигнеева, его семья испытывает материальные проблемы, так как его супруга не работает, а он потерял работу, которой посвятил 20 лет своей жизни. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который присутствовал на заседании в Волгоградском областном суде. Экс-главный судебный пристав просил его оправдать, а, в случае, если дело направят на новое рассмотрение, изменить ему меру пресечения.

В свою очередь представитель прокуратуры обратился к судe с просьбой переквалифицировать состав совершенного Владимиром Евстигнеевым преступления с ч.2.ст.286 «злоупотребления должностными полномочиями» на ч.1. ст. 286 – «превышение должностных полномочий». В решении апелляционной инстанции это было учтено.

Однако, как сообщало ИА «Высота 102», на судьбе бывшего главного пристава эта переквалификация не отразилась. Приговор суда первой инстанции оставлен в силе: он отправлен в колонию строгого режима на 7 лет, лишен специального звания «подполковник внутренней службы». Кроме того, он не сможет занимать должности в государственных и других органах власти в течение пяти лет после освобождения. Также ему придется заплатить штраф в размере 827050 рублей.





Напомним, летом прошлого года Ворошиловский районный суд признал Евстигнеева виновным в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший главный пристав региона захотел приобрести арестованный автомобиль Audi Q7. В качестве участника предстоящих торгов зарегистрировалось подставное лицо. В дальнейшем по просьбе подсудимого бывший руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрий Ефимов убедил директора организации, осуществляющей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области в сумме 165 тысяч рублей. Деньги передавались под видом возврата комиссии за реализуемый автомобиль.

При этом еще до завершения торгов по указанию фигуранта уголовного дела автомобиль был помещен на хранение в один из автоцентров, чтобы возможные участники торгов не могли его осмотреть. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД.

Расследование осуществляли сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Вину Евстигнеев не признал.

В мае прошлого года года был осужден и второй участник коррупционной схемы, экс-глава территориального управления Росимущества Юрий Ефимов. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн 800 тысяч рублей и не стали лишать свободы.