Расследования

«Моя семья нуждается»: бывший главный судебный пристав Волгоградской области просил отменить приговор

Расследования 27.01.2023 17:23
0
27.01.2023 17:23




Бывший руководитель УФСПП по Волгоградской области на сегодняшнем рассмотрении апелляционной жалобы на приговор Ворошиловского суда, в котором он участвовал посредством видеосвязи, пожаловался на то, что  уже третий год не видит семью и не может принимать участие в воспитании своих детей. Кроме того, по словам Владимира Евстигнеева, его семья испытывает материальные проблемы, так как его супруга не работает, а он потерял работу, которой посвятил 20 лет своей жизни. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который присутствовал на заседании в Волгоградском областном суде. Экс-главный судебный пристав просил его оправдать, а, в случае, если дело направят на новое рассмотрение, изменить ему меру пресечения. 

В свою очередь представитель прокуратуры обратился к судe с просьбой переквалифицировать состав совершенного Владимиром Евстигнеевым преступления с ч.2.ст.286 «злоупотребления должностными полномочиями» на ч.1. ст. 286 – «превышение должностных полномочий». В решении апелляционной инстанции это было учтено.

Однако, как сообщало ИА «Высота 102», на  судьбе бывшего главного пристава эта переквалификация не отразилась. Приговор суда первой инстанции оставлен в силе: он отправлен в колонию строгого режима на 7 лет, лишен специального звания «подполковник внутренней службы». Кроме того, он не сможет занимать должности в государственных и других органах власти в течение пяти лет после освобождения. Также ему придется заплатить штраф в размере 827050 рублей. 


Напомним, летом прошлого года  Ворошиловский районный суд признал Евстигнеева виновным в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший главный пристав региона захотел приобрести арестованный автомобиль Audi Q7.  В качестве участника предстоящих торгов зарегистрировалось подставное лицо. В дальнейшем по просьбе подсудимого бывший руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрий Ефимов убедил директора организации, осуществляющей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области в сумме 165 тысяч рублей. Деньги передавались под видом возврата комиссии за реализуемый автомобиль.

При этом еще до завершения торгов по указанию фигуранта уголовного дела автомобиль был помещен на хранение в один из автоцентров, чтобы возможные участники торгов не могли его осмотреть. Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД. 

Расследование осуществляли сотрудники СУ СКР по Волгоградской области. Вину Евстигнеев не признал. 

В мае прошлого года года был осужден и второй участник коррупционной схемы, экс-глава территориального управления Росимущества Юрий Ефимов. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн 800 тысяч рублей и не стали лишать свободы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.01.2023 15:35
Расследования 27.01.2023 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 13:45
Расследования 27.01.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 13:21
Расследования 27.01.2023 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 13:11
Расследования 27.01.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 12:33
Расследования 27.01.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 11:49
Расследования 27.01.2023 11:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 09:56
Расследования 27.01.2023 09:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 09:47
Расследования 27.01.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.01.2023 08:56
Расследования 27.01.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2023 22:12
Расследования 26.01.2023 22:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2023 15:40
Расследования 26.01.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2023 13:42
Расследования 26.01.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2023 13:09
Расследования 26.01.2023 13:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.01.2023 11:01
Расследования 26.01.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.01.2023 21:56
Расследования 25.01.2023 21:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:55
ОблГАИ: на волгоградских трассах в ДТП на встречке с начала года погибли 8 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Депутат узнал, какие проблемы испытывает в Волгограде социальный бизнесСмотреть фотографии
17:23
«Моя семья нуждается»: бывший главный судебный пристав Волгоградской области просил отменить приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волгограде на незаконном сливе отходов поймали ассенизатора: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
В мэрии рассказали, где в центре Волгограда находятся 6 тысяч парковочных местСмотреть фотографии
16:34
У пользователей Tele2 появился новый ассистент по имени АстраСмотреть фотографии
16:15
Экс-главу УФССП Евстигнеева в Волгограде лишили звания и дали 7 лет строгачаСмотреть фотографии
15:35
Житель Волгограда, до смерти запинавший любимую, осужден на 8 летСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде вспоминают трагически погибшего замначальника ГУВД Юрия СтепаненкоСмотреть фотографии
14:02
Более 500 видеокамер «Ростелекома» усилили контроль общественной безопасности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:59
В Камышине на три дня вводят бесплатный проездСмотреть фотографии
13:45
«Побоев не было»: в Волгограде напавший с трубой на сотрудницу МБУ «Северное» избежал наказанияСмотреть фотографииCмотреть видео
13:31
Андрей Гавриленко: «Новые вызовы экономики делают нас сильнее»Смотреть фотографии
13:21
В Волгограде обнаружили тело пропавшего 16 января 82-летнего пенсионераСмотреть фотографии
13:13
Опубликован список самых аварийных участков дорог в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:11
Волгоградца, бросившего умирать пешехода, отправили в колонию-поселениеСмотреть фотографии
12:33
Убившего мать молотком школьника в Волгограде отправили в СИЗОСмотреть фотографии
11:49
В центре Волгограда до 2 февраля перекроют главную площадь и пять улицСмотреть фотографии
11:33
Поезд Победы с виртуальным гидом проедет по Волгоградской области с 29 января по 4 февраляСмотреть фотографии
11:12
Тушили всю ночь: на трассе под Волгоградом ликвидировали последствия ДТП со сгоревшими фурамиСмотреть фотографии
10:27
Прикатил в парк и поджег: на видео попал перформанс пиромана в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ГУ МВД: с начала года в Волгограде 5 человек погибли и 65 ранены в ДТПСмотреть фотографии
09:56
Жительница Санкт-Петербурга и ее подозрительный пассажир получили по 8 лет под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:47
Погиб любимый и сын: волгоградке за ДТП у Госпитомника грозит до 7 лет колонииСмотреть фотографии
08:59
«Его там никто не ждал»: в Волгограде всплыли новые подробности драки на корпоративе судебных приставовСмотреть фотографииCмотреть видео
08:56
«Это был ад»: опубликовано видео горящих фур на трассе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:59
В Волгоградской области остановился рост цен на топливоСмотреть фотографии
22:12
Под Волгоградом в ДТП с горящими фурами один человек погиб и один раненСмотреть фотографии
20:36
«Был слышен взрыв газа»: фура загорелась после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
Аппарату избиркомов Волгоградской области подняли зарплату задним числомСмотреть фотографии
 