Экс-главу УФССП Евстигнеева в Волгограде лишили звания и дали 7 лет строгача

Волгоградский областной суд сегодня, 27 января, рассмотрел в апелляции уголовное дело в отношении бывшего руководителя УФССП региона Владимира Евстигнеева. Как сообщают из зала суда корреспонденты ИА «Высота 102», приговор суда первой инстанции оставлен в силе: бывший главный пристав региона отправлен в колонию строго режима на 7 лет и лишен специального звания «подполковник внутренней службы».

Напомним, Ворошиловским районным судом Волгограда в июле 2022 года Владимир Евстигнеев был признан виновным получении взятки через посредника в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе в крупном размере и в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-глава УФССП был приговорен к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима со штрафом в размере 827 050 рублей. Также Евстигнеев решением суда первой инстанции был лишен специального звания «подполковник внутренней службы».

Защитники Владимира Евстигнеева в апелляционном представлении просили отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в Ворошиловский районный суд.

– Изучив материалы дела, Волгоградский областной суд сегодня переквалифицировал действия Евстигнеева с ч.1 ст.285 УК РФ на ч.1 ст.286 УК РФ - с злоупотребления должностными полномочиями на превышение должностных полномочий. Тем не менее, это никак не изменило его дальнейшей судьбы, – сообщают корреспонденты ИА «Высота 102». – Наказание осталось осталось прежним.