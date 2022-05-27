Расследования

Мошенничавший в Волгограде экс-глава Росимущества отделался в суде легким испугом

Расследования 27.05.2022 13:37
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27.05.2022 13:37


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 27 мая, вынес приговор в отношении экс-главы территориального управления Росимущества. Как сообщает ИА «Высота 102», бывшего госслужащего признали виновным в мошенничестве, служебном подлоге и посредничестве во взяточничестве. Однако реального срока Ефимов не получил. 

— Фигуранта уголовного дела признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве в крупном размере, ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество с использованием своего служебного положения и ч. 1 ст. 292 УК РФ — служебный подлог, — пояснила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично.

В судебном следствии установлено, что Юрий Ефимов осенью 2020-го убедил директора по развитию коммерческой фирмы, осуществлявшей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области Владимиру Евстигнееву в размере 165 000 рублей. Деньги передавались под видом возврата комиссии за проданную иномарку Audi Q7, приобретенную главой УФССП по региону на торгах через подставное лицо. 

Также подсудимый в период с 13 по 20 июня 2020 года отдыхал в Кисловодске, при этом исправно получая зарплату при фактическом отсутствии на работе. Кроме этого, Юрий Ефимов в это же время поручил бухгалтерии ТУ Росимущества оплатить ему аренду иномарки для личных целей.  

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

— Суд приговорил экс-руководителя ТУ Росимущества в Волгоградской области к штрафу в размере 1 млн 800 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. — Также он лишен права занимать должности в органах госвласти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор в законную силу не вступил. Стороны вправе обжаловать решение суда. 

Уголовное дело в отношении бывшего главного судебного пристава Волгоградской области находится на стадии судебного рассмотрения. Уголовное преследование в отношении директора по развитию коммерческой фирмы прекращено. Мужчина сообщил о совершенном преступлении и стал активно сотрудничать со следствием. 

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