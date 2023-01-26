Расследования 26.01.2023 22:12
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26.01.2023 22:12
Прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП в Дубовском районе Волгоградской области с участием двух большегрузов.
- По имеющимся данным, в результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, в результате которого один из водителей погиб, второй получил ожоги и в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
По ее словам, законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой.
Смертельное ДТП произошло сегодня, 26 января, в 18:40 на 601 км трассы «Сызрань-Саратов- Волгоград» в Дубовском районе. По предварительным данным, тягач, который двигался со стороны Волгограда без прицепа, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом. От удара произошел пожар. Один водитель пострадал. Водитель второй фуры, которая загорелась, погиб. Очевидцы сообщали, что на месте ЧП были слышны звуки, похожие на взрыв газа.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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