







- По имеющимся данным, в результате ДТП произошло возгорание транспортных средств, в результате которого один из водителей погиб, второй получил ожоги и в настоящее время госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

По ее словам, законность принятого по итогам процессуальной проверки решения будет проверена прокуратурой.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 26 января, в 18:40 на 601 км трассы «Сызрань-Саратов- Волгоград» в Дубовском районе. По предварительным данным, тягач, который двигался со стороны Волгограда без прицепа, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом. От удара произошел пожар. Один водитель пострадал. Водитель второй фуры, которая загорелась, погиб. Очевидцы сообщали, что на месте ЧП были слышны звуки, похожие на взрыв газа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



