«Был слышен взрыв газа»: фура загорелась после смертельного ДТП под Волгоградом

Происшествия 26.01.2023 20:36
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26.01.2023 20:36
Авария с участием двух фур, одна из которых загорелась, произошла сегодня, 26 января, в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, сообщение о происшествии на 601 км трассы «Сызрань-Саратов- Волгоград» поступило в 18:40.
По предварительным данным, тягач, который двигался со стороны Волгограда без прицепа, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим большегрузом. От удара произошел пожар. Один водитель пострадал. Водитель второй фуры, которая загорелась, погиб.
Подробности случившегося уточняются. На месте происшествия работают экипажи отдельного батальона областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции. Пожар тушат сотрудники МЧС.
Движение на этом участке дороги сейчас затруднено.
Очевидцы сообщают, что на месте ЧП были слышны звуки, похожие на взрыв газа. По их словам, ДТП и пожар произошли в районе села Горная Пролейка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео: Подсмотрено. Камышин / t.me
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