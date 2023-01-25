Происшествия

Под Волгоградом рабочий на погрузчике покалечил на складе 70-летнюю уборщицу

Происшествия 25.01.2023 14:14
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25.01.2023 14:14


Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбуждено по факту травмирования пожилой уборщицы в распределительном центре сетевого магазина в Волгоградской области. 
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 
По данным следствия, в момент происшествия, которое случилось еще 3 ноября  2022 года, 70-летняя пострадавшая осуществляла работы по клинингу в складском помещении распределительного центра одного из сетевых магазинов, расположенного по улице Промышленная рабочего поселка Ерзовка Городищенского района. 
- В какой-то момент 44-летний рабочий, управляя погрузчиком, совершил наезд на женщину, в результате чего ей были причинены множественные переломы ног, которые были квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщила Буянова.
Расследование проводит Городищенский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по области. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, отвечающие за соблюдение техники безопасности на производстве. 

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