







Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика для разработки проектной документации по расчистке реки Иловля в Волгоградской области.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость контракта определена в сумме 15 миллионов рублей. В эту стоимость помимо разработки проекта включены и изыскательские работы. Проектировщикам также надо будет определить ущерб рыбному хозяйству и стоимость компенсационных мероприятий.

Расчищать русло реки Иловли будут в трех районах Волгоградской области - Камышинском, Ольховском и Иловлинском. В случае определения подрядчика проект должен быть готов к 30 сентября текущего года.

Ранее, напомним , были проведены исследования земельных участков, определенных для расчистки Иловли на наличие объектов, археологическую ценность.Установлено, что все земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Справка. Иловля протекает по территории двух областей Волгоградской и Саратовской. Длина реки 358 км. Устье реки выходит в Дон при ширине 40 метров на территории Иловлинского района Волгоградской области. Максимальная ширина реки 60 метров (искусственное расширение под жд-мостом в 1,5 км от станции Иловля-1). Площадь - 9 250 квадратных километров.



