Экология

Можно углублять: на берегах Иловли не нашли археологических памятников

Экология 22.05.2022 08:24
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22.05.2022 08:24



В Волгоградской области началась подготовка к расчистке реки Иловля - левого притока Дона. Как сообщает ИА "Высота 102", получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований земельных участков, отведенных для расчистки реки. Исследование проводилось с целью определить наличие на этой земле объектов, имеющих археологическую ценность.
Указанные земельные участки находятся на территории трех районов Волгоградской области - Камышинского, Ольховского и Иловлинского. Согласно техническому заданию, выданному заказчиком, выделяется 14 земельных участков под складирование грунта, общая площадь данных площадок составляет 19,7993 га. Ширина полосы археологического обследования составила по 50 метров в каждую сторону от периметра площадки. 
По данным ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников», все земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Между тем было проведено археологическое обследование территорий, отведенных под проектирование объекта. Работы производились по картографическим материалам, предоставленным заказчиком - ООО «НПО «Наследие».
В ходе государственной историко-культурной экспертизы объектов археологического наследия или обладающих такими признаками объектов не выявлено. В документе отмечается, что если в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных или хозяйственных работ такие объекты все же будут обнаружены, то работы должны быть приостановлены. В течение трех дней информация об этом должна быть письменно доведена до регионального органа охраны объектов культурного наследия.
Справка. Иловля протекает по территории двух областей Волгоградской и Саратовской. Длина реки 358 км. Устье реки выходит в Дон при ширине 40 метров на территории Иловлинского района Волгоградской области. Максимальная ширина реки 60 метров (искусственное расширение под жд-мостом в 1,5 км от станции Иловля-1). Площадь - 9 250 квадратных километров. 
Фото из архива «Высоты 102»

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