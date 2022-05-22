Можно углублять: на берегах Иловли не нашли археологических памятников









В Волгоградской области началась подготовка к расчистке реки Иловля - левого притока Дона. Как сообщает ИА "Высота 102", получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований земельных участков, отведенных для расчистки реки. Исследование проводилось с целью определить наличие на этой земле объектов, имеющих археологическую ценность.

Указанные земельные участки находятся на территории трех районов Волгоградской области - Камышинского, Ольховского и Иловлинского. Согласно техническому заданию, выданному заказчиком, выделяется 14 земельных участков под складирование грунта, общая площадь данных площадок составляет 19,7993 га. Ширина полосы археологического обследования составила по 50 метров в каждую сторону от периметра площадки.

По данным ГБУ «ВОНПЦ по охране памятников», все земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия. Между тем было проведено археологическое обследование территорий, отведенных под проектирование объекта. Работы производились по картографическим материалам, предоставленным заказчиком - ООО «НПО «Наследие».

В ходе государственной историко-культурной экспертизы объектов археологического наследия или обладающих такими признаками объектов не выявлено. В документе отмечается, что если в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных или хозяйственных работ такие объекты все же будут обнаружены, то работы должны быть приостановлены. В течение трех дней информация об этом должна быть письменно доведена до регионального органа охраны объектов культурного наследия.

Справка. Иловля протекает по территории двух областей Волгоградской и Саратовской. Длина реки 358 км. Устье реки выходит в Дон при ширине 40 метров на территории Иловлинского района Волгоградской области. Максимальная ширина реки 60 метров (искусственное расширение под жд-мостом в 1,5 км от станции Иловля-1). Площадь - 9 250 квадратных километров.

Фото из архива «Высоты 102»