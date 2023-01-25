Депутатам Госдумы РФ запретили выезд за границу без уведомления

Государственная Дума на пленарном заседании приняла поправки в регламент ГД, в соответствии с которыми депутаты будут обязаны уведомлять о планируемых выездах за пределы Российской Федерации.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на российский парламент, в соответствии с документом, члены совета ГД, председатели комитетов и комиссий будут в письменной форме уведомлять председателя ГД, а остальные парламентарии — комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Данное требование не касается служебных командировок, в которые депутаты направляются по распоряжению председателя ГД, подчеркнули в Госдуме.

Автором поправок в регламент выступил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

Фото сайта Государственной думы РФ