В Ленинском районе Волгоградской области пропали три подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке, с заявлениями в полицию обратились родители несовершеннолетних, проживающих в поселке Степной.
В розыск объявлены две сестры:
- 15-летняя Икромова Ситорабону. Приметы: азиатская внешность, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 140-150 см., волос черный длинный. Одета: куртка пуховик бирюзового цвета, джинсы черные, черные кроссовки, рюкзак темно фиолетового цвета;
- 17-летняя Икромова Савринисо. Приметы: азиатская внешность, на вид 17-18 лет, рост 160-165 см., волос черный длинный. Одета: куртка пуховик черного цвета, черная шапка, джинсы черные, зимние сапоги желтого цвета, рюкзак оранжевого цвета.
- 16-летний Германов Александр. Приметы: славянской внешности, на вид 16-17 лет, рост 170 см., волос волнистый светлого цвета средней длины. Одет: куртка черного цвета, черные штаны, белые кроссовки с красными полосками.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам полиции:
- Дежурная часть ОМВД России по Ленинскому району: (84478) 4-12-61
- оперативный сотрудник +7-999-744-13-08; ПДН +7-904-415-71-12.