В поселке Волгограда подросток на иномарке сбил 47-летнюю женщину









47-летняя женщина в поселке Горьковский Волгограда пострадала в результате наезда автомобиля, которым рулил 17-летний подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне утром в поселке Горьковский на ул. Волгоградская.





Автомобиль «Дэу Нексия» сбил 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение. В отношении водителя и собственника автомобиля, передавшего управление несовершеннолетнему, составлены административные материалы.



