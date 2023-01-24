В поселке Волгограда подросток на иномарке сбил 47-летнюю женщину

Происшествия 24.01.2023 10:43
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24.01.2023 10:43
47-летняя женщина в поселке Горьковский Волгограда пострадала в результате наезда автомобиля, которым рулил 17-летний подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне утром в поселке Горьковский на ул. Волгоградская.
Автомобиль «Дэу Нексия» сбил 47-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход доставлена в медучреждение. В отношении водителя и собственника автомобиля, передавшего управление несовершеннолетнему, составлены административные материалы.
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