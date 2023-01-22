В Калачевском районе Волгоградской области накануне произошло ДТП с участием легкового автомобиля и тягача с прицепом. Сообщается о погибшем. Авария произошла недалеко от поворота к хутору Пятиизбянскому.





— По предварительной информации, в 08-30 час. 49-летний водитель, управляя автомашиной DAF 95XF с полуприцепом, на 94 километре федеральной трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский, — рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и столкнулся с автомобилем ВАЗ-212140 («Нива»), который поворачивал налево, под управлением 53–летнего водителя.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии водителя ВАЗа с травмами госпитализировали. 62-летний пассажир «Нивы» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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