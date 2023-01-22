В Сети появилось видео с места дорожной аварии с участием двух КАМАЗов на 415 километре трассы Курск — Саратов в Грибановском районе Воронежской области. По информации полицейских, в одной из машин находился житель Волгоградской области, который погиб на месте.

Автор опубликованного видео показывает место ДТП, водителя второго КАМАЗа и развороченный грузовик из Волгоградского региона.

— За рулем грузовика сидел 55-летний уроженец села Калиновка Киквидзенского района Волгоградской области, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Telegram-канал «Земля Преображенская».

Напомним, что смертельная авария произошла 19 января примерно в 20.25. По предварительным данным ГУ МВД России по Воронежской области, 65–летний воронежец за рулем КАМАЗа с прицепом допустил занос прицепа, который столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем КАМАЗ с прицепом под управлением 55-летнего волгоградца.

Фото и видео: ГУ МВД России по Воронежской области / «Земля Преображенская»/t.me