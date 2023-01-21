Здравоохранение

Около 1 миллиона жителей Волгоградской области в 2022 году переболели ОРВИ

Здравоохранение 21.01.2023 19:17
0
21.01.2023 19:17



Эпидемиологическую обстановку в 2022 году оценили специалисты Волгоградстата на основе данных Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 6117 случаев острой кишечной инфекции, что составило 248 заболевших на 100 тысяч человек.

При этом в прошлом году, по сравнению с 2021 годом, увеличилось количество случаев сальмонеллеза и бактериальной дизентерии, а также острых кишечных инфекций, вызванных установленными бактериальными вирусными возбудителями.

В 2022 году ОРВИ переболели 837 тысяч 231 человек, из них – 372 тысячи 494 – дети. Грипп выявили у 611 жителей региона, среди которых – 184 несовершеннолетних.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
21.01.2023 15:58
Здравоохранение 21.01.2023 15:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.01.2023 08:59
Здравоохранение 17.01.2023 08:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.01.2023 16:15
Здравоохранение 15.01.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.01.2023 20:01
Здравоохранение 13.01.2023 20:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.01.2023 15:39
Здравоохранение 11.01.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.01.2023 08:04
Здравоохранение 11.01.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.01.2023 19:59
Здравоохранение 09.01.2023 19:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
07.01.2023 14:53
Здравоохранение 07.01.2023 14:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.01.2023 12:41
Здравоохранение 03.01.2023 12:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.12.2022 08:36
Здравоохранение 31.12.2022 08:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
30.12.2022 19:12
Здравоохранение 30.12.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.12.2022 15:48
Здравоохранение 28.12.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.12.2022 12:56
Здравоохранение 27.12.2022 12:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.12.2022 18:40
Здравоохранение 26.12.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2022 16:17
Здравоохранение 23.12.2022 16:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:22
Волгоградцы увидят новолуние 21 январяСмотреть фотографии
20:45
В Волгоградской области 22 января сохранятся ночные морозы до -15Смотреть фотографии
19:17
Около 1 миллиона жителей Волгоградской области в 2022 году переболели ОРВИСмотреть фотографии
18:16
44-летний Александр Корнеев из Волгоградской области погиб на СВОСмотреть фотографии
17:07
«Ходят по дворам»: спрос на дома острова Сарпинский вырос в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде за 381 миллион построят реабилитационный центр для колясочниковСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде зафиксирована первая смерть от коронавируса в 2023 годуСмотреть фотографии
14:30
В зигзагах на небе волгоградцы разглядели символ СВОСмотреть фотографии
13:53
Волгоградские полицейские рассказали, как вычислить телефонных аферистовСмотреть фотографии
13:05
В замерзавшей сельской школе Волгоградской области установят новые окнаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области подешевели красная икра и копченостиСмотреть фотографии
11:32
Средний размер взятки в Волгоградской области в 2022 году составил 115 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:15
«Двое взрослых в тяжелом состоянии»: пятеро человек госпитализированы после аварии в ВолжскомСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде 5-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой выписали из больницыСмотреть фотографии
10:10
В Волжском 17-летний пассажир маршрутки №6 пострадал в тройном ДТПСмотреть фотографии
09:36
Волгоградский «Ротор» всухую обыграл молодежку «Ахмата» - 5:0Смотреть фотографии
09:25
Открытие горнолыжного сезона в Волгоградской области оказалось под угрозойСмотреть фотографии
08:08
В Волгограде оказавшееся в центре коррупционного скандала МБУ освоило в 2022 году около полумиллиарда рублейСмотреть фотографии
21:27
На трассе квадрокоптер пробил лобовое стекло фуры под управлением волгоградцаСмотреть фотографии
20:49
Жителей домов на севере Волгограда озадачили квестом с бомбоубежищемСмотреть фотографии
20:27
Впервые в Михайловской ЦРБ пациенту удалили сантиметровый тромбСмотреть фотографии
18:26
«Потерял управление»: в ДТП у дома погиб 27-летний волгоградецСмотреть фотографии
18:03
В Волгоградской области в 2023 году заново оценят 1,9 млн объектов недвижимостиСмотреть фотографии
16:54
Полиция ищет очевидцев ДТП с ростовской фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
Бизнес с цифрой: «Ростелеком» обеспечил интернетом салоны «Дом оптики» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:44
В Волгоградской области через 5 дней объявят сухой законСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде арестован водитель КАМАЗа, снесшего маршрутку с людьмиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Задержанный за взятки замдиректора МБУ «Волгоградзеленхоз» Беляев попросился домойСмотреть фотографии
15:26
Минуты – новая валюта: клиенты Tele2 могут обменять их на билеты в кино и кофеСмотреть фотографии
14:59
В Волжском взыскали компенсацию с пристава, оставившего пенсионерку выживать на 5 тыс рублейСмотреть фотографии
 