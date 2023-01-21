







Эпидемиологическую обстановку в 2022 году оценили специалисты Волгоградстата на основе данных Роспотребнадзора. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 6117 случаев острой кишечной инфекции, что составило 248 заболевших на 100 тысяч человек.







При этом в прошлом году, по сравнению с 2021 годом, увеличилось количество случаев сальмонеллеза и бактериальной дизентерии, а также острых кишечных инфекций, вызванных установленными бактериальными вирусными возбудителями.





В 2022 году ОРВИ переболели 837 тысяч 231 человек, из них – 372 тысячи 494 – дети. Грипп выявили у 611 жителей региона, среди которых – 184 несовершеннолетних.