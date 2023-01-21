Спорт

Волгоградский «Ротор» всухую обыграл молодежку «Ахмата» - 5:0

Спорт 21.01.2023 09:36
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21.01.2023 09:36




«Ротор» в рамках проходящего предсезонного сбора в Ессентуках накануне на местной арене разгромил молодёжный состав грозненского «Ахмата» - клуба премьер-лиги . Как сообщает ИА «Высота 102», в  первой встрече после выхода из отпуска Алексей Стукалов задействовал 22 футболиста, в число которых входили также воспитанники волгоградского футбола.

Один из них, защитник Глеб Шильников, выступавший на непривычной для себя позиции центрального полузащитника,  сполна воспользовался предоставленным шансом  и во втором тайме отправил два забитых мяча в ворота грозненцев. Помимо него, в этой игре отличились Илья Сафронов (в конце первого тайма), Никита Кармаев и футболист, находящийся на просмотре в команде. Как и Шильников, последние трое забили во второй половине поединка. Помимо этого, во встрече с «Ахматом» за «Ротор» дебютировали два новичка, которые пришли в клуб в зимнее межсезонье. Это голкипер Сергей Самок, вышедший на поле на вторые 45 минут, а также полузащитник Дэвид Бигулаев, начинавший игру в стартовом составе.

Отметим, что тренерский штаб предоставил возможность проявить себя на этих сборах трём игрокам, выступающим в чемпионате Волгоградской области. Это защитник Марк Ребриков из ФК «Ахтуба», полузащитник Александр Максимов из камышинского «Текстильщика», а также форвард еланского «Урожая» Александр Блинов. Последнему как раз дали шанс показать себя в матче с грозненским коллективом. Блинов вышел на замену на 60-ой минуте вместо другого нападающего «Ротора» Ризвана Умарова и даже вскоре имел шанс отличиться, нанеся удар в упор, с котором успешно справился голкипер соперника.

Свой следующий предсезонный поединок волгоградцы проведут 24 января. Соперником станет «Динамо» из Махачкалы, которые выступают на данный момент в первой лиге.

Иван Тюгаев

Фото Единого фан-портала "Ротора" VK

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