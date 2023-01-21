Волгоградский «Ротор» всухую обыграл молодежку «Ахмата» - 5:0













«Ротор» в рамках проходящего предсезонного сбора в Ессентуках накануне на местной арене разгромил молодёжный состав грозненского «Ахмата» - клуба премьер-лиги . Как сообщает ИА «Высота 102», в первой встрече после выхода из отпуска Алексей Стукалов задействовал 22 футболиста, в число которых входили также воспитанники волгоградского футбола.







Один из них, защитник Глеб Шильников, выступавший на непривычной для себя позиции центрального полузащитника, сполна воспользовался предоставленным шансом и во втором тайме отправил два забитых мяча в ворота грозненцев. Помимо него, в этой игре отличились Илья Сафронов (в конце первого тайма), Никита Кармаев и футболист, находящийся на просмотре в команде. Как и Шильников, последние трое забили во второй половине поединка. Помимо этого, во встрече с «Ахматом» за «Ротор» дебютировали два новичка, которые пришли в клуб в зимнее межсезонье. Это голкипер Сергей Самок, вышедший на поле на вторые 45 минут, а также полузащитник Дэвид Бигулаев, начинавший игру в стартовом составе.





Отметим, что тренерский штаб предоставил возможность проявить себя на этих сборах трём игрокам, выступающим в чемпионате Волгоградской области. Это защитник Марк Ребриков из ФК «Ахтуба», полузащитник Александр Максимов из камышинского «Текстильщика», а также форвард еланского «Урожая» Александр Блинов. Последнему как раз дали шанс показать себя в матче с грозненским коллективом. Блинов вышел на замену на 60-ой минуте вместо другого нападающего «Ротора» Ризвана Умарова и даже вскоре имел шанс отличиться, нанеся удар в упор, с котором успешно справился голкипер соперника.





Свой следующий предсезонный поединок волгоградцы проведут 24 января. Соперником станет «Динамо» из Махачкалы, которые выступают на данный момент в первой лиге.