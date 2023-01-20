В СУ СКР по Волгоградской области расследовали дело о матери-садистке









Завершено расследование уголовного дело в отношении 29-летней жительницы Волгоградской области, которая обвиняется в истязании своей годовалой дочери.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного). Это уголовное дело по поручению главы СКР Александра Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

По данным следствия, женщина, проживающая в одной из квартир дома 5 по улице 60 лет ВЛКСМ города Котово, в период со 2 по 11 ноября 2022 года систематически избивала малолетнюю дочь.

- Будучи недовольной поведением девочки, обвиняемая, считая такие методы воспитания малолетней приемлемыми, избивала ребенка ремнем, руками по различным частям тела, причиняя ребенку не только физическую боль, но и психические страдания, - уточнила Буянова.

Как ранее сообщало информагентство, на многочисленные синяки на теле девочки обратили внимание сотрудники районной поликлиники , куда женщина привела детей на прививку. В ходе осмотра педиатр задала матери вопросы о происхождении синяков. В ответ жительница Котово призналась в нестандартных методах воспитания. Информация об этом поступила в правоохранительные органы.

Напомним, что девочка, а также ее 4-летний брат изъяты из семьи , и помещены в социально-реабилитационный центр.



