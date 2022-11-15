Расследования

СК возбудил дело об истязании матерью годовалой девочки в Волгоградской области

Расследования 15.11.2022 12:50
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15.11.2022 12:50


В Волгоградской области в отношении 29-летней жительницы города Котово возбуждено уголовное дело по факту избиения годовалой дочки. Об этом сообщила ИА «Высота 102» 15 ноября официальный представитель регионального СУ СК России Дарья Буянова. 

Уголовное дело возбуждено Котовским межрайонным следственным отделом по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ – истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо находящегося в материальной и иной зависимости от виновного.

По данным следствия, со 2 по 11 ноября подозреваемая, находясь в квартире по адресу ул. 60 лет ВЛКСМ, 5 в городе Котово, систематически причиняла побои своей малолетней дочери.  Поводом служило ее недовольство поведением девочки. Женщина избивала ребенка ремнем, руками по различным частям тела, причиняя ребенку не только физическую боль, но и психические страдания, – сообщает Дарья Буянова. – Такие методы воспитания жительница Котово считала нормальными. 

Как ранее сообщало информагентство, на многочисленные синяки на теле девочки обратили внимание сотрудники районной поликлиники, куда женщина привела детей на прививку. В ходе осмотра педиатр задала матери вопросы о происхождении синяков. В ответ жительница Котово призналась в нестандартных методах воспитания. Информация об этом поступила в правоохранительные органы. 

В настоящее время малолетняя девочка, а также ее 4-летний брат изъяты из семьи и находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская и психологическая помощь,сообщает официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области.В ходе осмотра мальчика каких-либо телесных повреждений выявлено не было.

В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы. Также, уточняет Буянова, будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

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