Происшествия

«Лупила по голове и спине»: в Волгоградской области 2-летняя девочка с 5-летним братом попали в больницу

Происшествия 12.11.2022 17:24
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12.11.2022 17:24


Правоохранители разбираются в обстоятельствах дикой истории, которая произошла в городе Котово Волгоградской области. Накануне в детское отделение Котовской ЦРБ поступили двое детей. По словам очевидцев, девочка была вся в синяках, а мальчик – голый.

– Скорее всего, детей изъяли из неблагополучной семьи, – предположили котовчане. – Неужели эту кроху били собственные родители?

Как стало известно ИА "Высота 102", накануне на прием в детскую поликлинику пришла беременная местная жительница с 2-летней девочкой. У ребенка были рвота и понос. Медики, увидев страшные синяки на теле ребенка, тут же забили тревогу. Но женщина, воспользовавшись суматохой, скрылась с ребенком. При этом, как потом выяснилось, в поликлинике она назвала вымышленный адрес. Однако полицейские ее нашли. Там же обнаружили и двоих детей, которых привезли в больницу.

- На теле девочки живого места не было, - рассказывают очевидцы. - Вряд ли такие можно оставить от удара рукой, возможно, ребенка били ремнем с пряжкой. Мальчик вроде без синяков, но он  находится в подавленном психологическом состоянии, вероятно, еще отстает в развитии. Страшно представить, что ему приходилось видеть и терпеть.

В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что проводят по данному факту проверку.

– Дети поступили в больницу накануне, 11 ноября. У мальчика видимых телесных повреждений обнаружено не было, у двухлетней девочки зафиксированы множественные ушибы мягких тканей верхних и нижних конечностей, волосистой части головы и спины, – пояснили ИА «Высота 102» в главке.

По информации, которая стала известна ИА «Высота 102», побои девочке нанесла ее 29-летняя мать.

В комитетах соцзащиты и здравоохранения Волгоградской области подтвердили факт нахождения детей в медучреждении.

– В детское отделение Котовской ЦРБ поступили двое малышей в возрасте 1 год 8 месяцев и 4 года 8 месяцев. Состояние детей относительно удовлетворительное, – прокомментировали в ведомствах. – Они обеспечены всем необходимым, включая одежду и личные вещи. Решения о судьбе детей будут принимать компетентные органы. Сейчас они в безопасности.

Между тем, произошедшее взволновало жителей Котово, которые бросили клич в соцсетях и собирают детям игрушки, одежду и книжки.

Информагентство будет следить за развитием событий.

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