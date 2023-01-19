Расследования

«Вы что, их уже потратили?»: следователи и военные не могут найти зарплату мобилизованного волгоградца

Расследования 19.01.2023 18:39
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19.01.2023 18:39


Семья мобилизованного волгоградца уже четыре месяца не может выяснить, куда исчезли деньги, положенные мужчине в качестве денежного довольствия за то, что тот каждый день рискует жизнью на СВО. Как рассказал ИА «Высота 102» отец 40-летнего Олега О., ситуация в семье сложилась критическая. 

– Я не знаю, на что дальше жить, – поделился с ИА «Высота 102» Виктор Иванович. – Дело в том, что мой внук, сын Олега, живет с нами, пенсионерами. Он учится на платном отделении в техникуме, за который надо платить. Его мама, бывшая жена моего сына, вышла замуж, у нее родился маленький ребенок. Она помогать сыну сейчас не может. Ее новый муж тоже был мобилизован почти одновременно с Олегом. Но сейчас он в госпитале со страшными увечьями – у него оторвало руку, нет глаза. Мама внука все время со своим мужем  там сейчас. 

Чете пенсионеров приходится сейчас в буквальном смысле слова выживать. 

– Олег у нас был кормильцем, теперь его забрали, а мы остались практически без средств к существованию, – продолжил Виктор Иванович. – Мы получили только 100 тысяч губернаторских, которые выдавали всем семьям мобилизованных. Недавно звонили из соцзащиты, интересовались, есть ли у нас какие-то проблемы, чем нам могут помочь? Я сказал, что нам жить не на что. Там очень удивились и поинтересовались, неужели мы уже потратили губернаторские деньги? Я был возмущен этим вопросом. Да, потратили. Заплатили за учебу внука. И вернули деньги, которые мы брали в долг, чтобы купить сыну необходимое обмундирование. То, что выдали, ему не подошло, да и качество было плохим. Вот куда ушли эти 100 тысяч. Внук даже хотел бросить учебу и пойти работать. Но мы пока не разрешаем. 

При этом мобилизованному волгоградцу до сих пор еще не перечислили ни одну из положенных ему зарплат за последние 4 месяца. Ранее Виктор Иванович рассказывал корреспонденту ИА «Высота 102» о своих мытарствах и бесполезных обращениях в военкомат и в военные части по поводу отсутствия выплат мобилизованному сыну. Ведомства перекладывали друг на друга ответственность и, по сути, гоняли пенсионера по кругу, не решая его проблему. 

После выхода публикации «Мой сын – боец невидимого фронта?», за дело взялись следователи военной прокуратуры. Однако, по словам пенсионера, до сих пор так и не удалось узнать, почему его сын не получил ни одной зарплаты. 

– Мне только сообщили, что занимаются этим вопросом и что направили запросы в военные части, – констатирует Виктор Иванович. – Но пока никакого толка. В начале января мне удалось немного поговорить со своим сыном. Он успел сказать, что тоже направил куда-то рапорт. И, мол, деньги обещали перечислить с 10 по 20 января. Я каждый день хожу к банкомату, проверяю карту сына, куда должны были приходить деньги. Но там ничего нет. Я уже не верю в то, что эту проблему когда-то решат. Мой сын воюет, а из-за чьей-то ошибки или головотяпства его семью поставили на грань выживания. 

Зато после выхода публикации активизировались мошенники, которые стали донимать мужчину звонками. 

– Мне звонили неизвестные, представлялись сослуживцами Олега, спрашивали номер карты, реквизиты паспорта сына, чтобы якобы помочь, – поделился Виктор Иванович. –  Но, когда я просил назвать, в каком месте сейчас мой сын, они тут же прекращали разговор. 

Пенсионер уже не знает, где искать помощи в решении этой проблемы. 

– На днях я написал заявление в аппарат полномочного представителя президента России в Волгоградской области, обращался к уполномоченному по правам человека, – рассказал Виктор Иванович. – Кого еще мне надо подключить, чтобы моему сыну заплатили обещанные главой государства деньги? Осталось только обратиться к президенту. 

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий и надеется, что ситуация разрешится не только тем, что мобилизованному волгоградцу, который защищает Родину, заплатят положенное ему денежное довольствие, но и накажут тех, по чьей вине сложилась эта возмутительная ситуация. 

Редакция просит обратить внимание на проблему семьи все компетентные органы. 

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