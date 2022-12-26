Расследования

«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплату

Расследования 26.12.2022 16:47
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26.12.2022 16:47


Мобилизованный в конце сентября 2022 года волгоградец не получил ни копейки из обещанного властями денежного довольствия. А родные не могут найти концов, куда подевались деньги, которые с риском для жизни зарабатывает военнослужащий на передовой. 

40-летнего Олега О. (фамилия известна редакции – Прим. ред. ИА «Высота 102») еще 24 сентября мобилизовал военкомат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда. До 16 октября он пробыл на одном из полигонов, а затем в числе других мобилизованных убыл в зону СВО. 

Как рассказал ИА «Высота 102» отец мужчины Виктор Иванович, за это время семья получила лишь 100 тысяч губернаторской выплаты. И больше на счет военнослужащего ничего не поступило. 

Олег оставил нам свою карту, куда должна была приходить его зарплата, – говорит отец бойца. – Лично я по телевизору слышал, что минимально должны  платить по 195 тысяч рублей в месяц с первого дня мобилизации. Но наш сын ничего не получил. Хотя он воюет на передовой. 

Семья мобилизованного безуспешно пытается узнать судьбу положенных военнослужащему денег. 

В последнем ответе из Южного военного округа нам сообщили, что для выяснения ситуации необходимо сообщить номер воинской части, куда приписан мой сын. Но  в военкомате, где мы пытались это узнать,  нас отправили снова в Минобороны, – рассказал Виктор Иванович. 

По словам мужчины, ему лишь неофициально удалось узнать, где может служить его сын. Однако номера названных воинских частей разняться. 

Мы даже не можем выяснить это у Олега, – рассказывает Виктор Иванович. – Раньше с ним хоть какая-то связь была, он тогда нам рассказал, что никакие выплаты не начисляются не только ему, но и еще двум его сослуживцам. Теперь поговорить с сыном удается крайне редко. Он только говорит, что жив, но слышно его очень плохо. 

Как такое может быть, что воюющий на передовой военнослужащий «потерялся» и не числится в финансовых ведомостях, родные Олега понять до сих пор не могут. 

Конечно, для нас главнее, чтобы наш сын вернулся домой живым и невредимым, – говорит отец мобилизованного. – Но, если за ежедневный риск военнослужащие должны получать достойные деньги, и это было сказано первыми лицами государства, то почему нашего сына записали в бойцы «невидимого фронта» и оставили его без каких-либо выплат? 

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за этой ситуацией и надеется, что военные все-таки найдут, в какой части служит мобилизованный волгоградец, и выплатят положенное и заработанное им денежное довольствие. 

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