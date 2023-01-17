Под Волгоградом водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с «КАМАЗом»

Происшествия 17.01.2023 10:49
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17.01.2023 10:49
Водитель автомобиля «ВАЗ-21102» погиб в аварии с «КАМАЗом» в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло на 180 км автодороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» в Котельниковском районе.
По предварительной информации, в 21:30 понедельника, 16 января, 37-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ» с прицепом. От удара у грузовика оторвало левое колесо, водитель потерял управление и столкнулся с автомобилем «Chery Tiggo», который следовал навстречу.
В результате столкновения водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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