Под Волгоградом водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с «КАМАЗом»









Водитель автомобиля «ВАЗ-21102» погиб в аварии с «КАМАЗом» в Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, смертельное ДТП произошло на 180 км автодороги «Волгоград-Октябрьский-Котельниково-Зимовники-Сальск» в Котельниковском районе.

По предварительной информации, в 21:30 понедельника, 16 января, 37-летний водитель «ВАЗа» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «КАМАЗ» с прицепом. От удара у грузовика оторвало левое колесо, водитель потерял управление и столкнулся с автомобилем «Chery Tiggo», который следовал навстречу.

В результате столкновения водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



