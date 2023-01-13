Федеральные новости 13.01.2023 15:32
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13.01.2023 15:32
Сегодня, 13 января, руководитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак разъяснил ситуацию по отсрочке от мобилизации отцам троих детей.
- Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется! Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему, – подчеркнул Андрей Турчак.
Ранее, напомним, издание Daily Storm со ссылкой на горячую линию Минобороны заявило, что вопрос о предоставлении отсрочки отцам троих детей еще прорабатывается.
- Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит, - прокомментировали журналистам в ведомстве.
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