В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцам









Вопрос о предоставлении отсрочки отцам троих детей еще прорабатывается. Об этом изданию Daily Storm сообщили на горячей линии Минобороны России, передает ИА «Высота 102».

- Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит, - прокомментировали в ведомстве.

Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Тогда председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов называл это решение «жестом доброй воли Министерства обороны». В декабре появилась информация, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми.







