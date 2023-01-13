В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцам

Федеральные новости 13.01.2023 13:13
0
13.01.2023 13:13
Вопрос о предоставлении отсрочки отцам троих детей еще прорабатывается. Об этом изданию Daily Storm сообщили на горячей линии Минобороны России, передает ИА «Высота 102».
- Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит, - прокомментировали в ведомстве.
Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Тогда председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов называл это решение «жестом доброй воли Министерства обороны». В декабре появилась информация, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми.
Турчак подтвердил сохранение отсрочки от мобилизации отцам троих детей13.01.2023 15:32
Федеральные новости 13.01.2023 15:32
Володин запустил опрос о необходимости запрета продажи энергетиков детям11.01.2023 11:23
Федеральные новости 11.01.2023 11:23
Патриарх Кирилл призвал к Рождественскому перемирию05.01.2023 17:07
Федеральные новости 05.01.2023 17:07
В России на год продлили упрощенный порядок ввоза электроники04.01.2023 16:22
Федеральные новости 04.01.2023 16:22
Спикер Госдумы Володин предлагает поднять налоги для покинувших страну россиян25.12.2022 10:34
Федеральные новости 25.12.2022 10:34
Путин распорядился создать рабочую группу по мобилизации21.12.2022 09:10
Федеральные новости 21.12.2022 09:10
В России ввели жесткое наказание за осквернение георгиевских лент20.12.2022 20:56
Федеральные новости 20.12.2022 20:56
США ввели санкции против губернатора Бочарова15.12.2022 20:14
Федеральные новости 15.12.2022 20:14
К 2024 году в РФ создадут цифровую базу данных воинского учета25.11.2022 16:44
Федеральные новости 25.11.2022 16:44
«А так – потребители»: в российские школы хотят вернуть трудовое воспитание16.11.2022 15:27
Федеральные новости 16.11.2022 15:27
Минобороны и СФ поддержали возвращение НВП в школы и техникумы08.11.2022 15:03
Федеральные новости 08.11.2022 15:03
Семьям мобилизованных волгоградцев предлагают добавить неделю выходных06.11.2022 17:23
Федеральные новости 06.11.2022 17:23
Путин назначил разовую выплату участникам СВО в 195 тысяч рублей04.11.2022 08:17
Федеральные новости 04.11.2022 08:17
МО РФ приняло изменения о двух отсрочках от частичной мобилизации26.10.2022 16:49
Федеральные новости 26.10.2022 16:49
Истребитель Су-30 упал на жилой дом в Иркутске: пилоты погибли23.10.2022 15:19
Федеральные новости 23.10.2022 15:19