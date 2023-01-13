Федеральные новости

В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцам

Федеральные новости 13.01.2023 13:13
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13.01.2023 13:13



Вопрос о предоставлении отсрочки отцам троих детей еще прорабатывается. Об этом изданию Daily Storm сообщили на горячей линии Минобороны России, передает ИА «Высота 102».
- Для отцов с четырьмя детьми отсрочка предоставляется, с тремя — вопрос еще прорабатывается. Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит, - прокомментировали в ведомстве.
Отсрочку от частичной мобилизации отцам с тремя и более детьми в возрасте до 16 лет дали в октябре 2022 года. Тогда председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов называл это решение «жестом доброй воли Министерства обороны». В декабре появилась информация, что Генштаб ВС РФ отменил право на отсрочку от мобилизации для отцов многодетных семей с тремя детьми. 


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