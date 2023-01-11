Все отрицает: депутат районной думы в Волгоградской области идет под суд за смертельное ДТП









В Котельниковский районный суд Волгоградской области передано уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в гибели пенсионерки под колесами его иномарки.

- Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Котельниковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Расследованием установлено, что 4 января 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем «Toyota» в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома №184 по ул. Октябрьской в городе Котельниково совершил наезд на 82-летнюю женщину. Пенсионерка шла в попутном направлении вдоль края проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте проишествия.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, пояснив, что в момент ДТП управлял автомобилем его сын. Однако версия фигуранта уголовного дела опровергается совокупностью собранных следствием доказательств, - сообщила Черединина.

Как ранее сообщало информагентство, фигурантом этого уголовного дела является депутат Котельниковской районной думы Виктор Алимов. На сайте районной думы до сих пор указано, что он является членом фракции «Единой России». В сентябре 2022 года в региональном отделении партии заявляли , что в случае обвинительного приговора Алимов будет из нее исключен.

О задержании депутата, напомним , стало известно 19 сентября 2022 года. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»