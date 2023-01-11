Расследования

Все отрицает: депутат районной думы в Волгоградской области идет под суд за смертельное ДТП

Расследования 11.01.2023 13:02
0
11.01.2023 13:02



В Котельниковский районный суд Волгоградской области передано уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в гибели пенсионерки под колесами его иномарки.
- Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Котельниковского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Расследованием установлено, что 4 января 2021 года обвиняемый, управляя автомобилем «Toyota» в состоянии алкогольного опьянения, напротив дома №184 по ул. Октябрьской в городе Котельниково совершил наезд на 82-летнюю женщину. Пенсионерка шла в попутном направлении вдоль края проезжей части. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте проишествия.
- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, пояснив, что в момент ДТП управлял автомобилем его сын. Однако версия фигуранта уголовного дела опровергается совокупностью собранных следствием доказательств, - сообщила Черединина.
Как ранее сообщало информагентство, фигурантом этого уголовного дела является депутат Котельниковской районной думы Виктор Алимов. На сайте районной думы до сих пор указано, что он является членом фракции «Единой России». В сентябре 2022 года в региональном отделении партии заявляли, что в случае обвинительного приговора Алимов будет из нее исключен. 
О задержании депутата, напомним, стало известно 19 сентября 2022 года. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.01.2023 14:47
Расследования 11.01.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 12:50
Расследования 11.01.2023 12:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 11:36
Расследования 11.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 07:11
Расследования 11.01.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 16:46
Расследования 10.01.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 15:45
Расследования 10.01.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 14:24
Расследования 10.01.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 11:54
Расследования 10.01.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 10:56
Расследования 10.01.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 08:56
Расследования 10.01.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 17:06
Расследования 09.01.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 16:34
Расследования 09.01.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 15:53
Расследования 09.01.2023 15:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
«Вину не признала»: под Волгоградом садистку осудили на 4 года за насилие над падчерицейСмотреть фотографии
14:14
Волгоградца, захотевшего продажной любви, шантажом развели на 400 тысячСмотреть фотографии
13:21
«Нас просто смоет!»: в Волгограде из-за аварии канализация хлынула в квартиры горожанСмотреть фотографии
13:02
Все отрицает: депутат районной думы в Волгоградской области идет под суд за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещереСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Бочаров обозначил приоритеты АПК на ближайшую десятилеткуСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде коварный должник обманул и жестоко убил приятеляСмотреть фотографии
11:23
Володин запустил опрос о необходимости запрета продажи энергетиков детямСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО главой электросетейСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области роботизируют производство молокаСмотреть фотографии
10:37
В центре Волгограда четыре многоэтажки остаются без теплаСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура начала проверку после отключений тепла в Волгограде в 20-градусный морозСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде врач-терапевт отдала мошеннику на сбережение 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Жители центра Волгограда сообщают о холоде в квартирах в 20-градусный морозСмотреть фотографии
09:20
В новогодние праздники бесследно исчез 30-летний волгоградецСмотреть фотографии
09:08
Под Волгоградом готовят купели для крещенских купанийСмотреть фотографии
08:04
Волгоградцев атакуют новые респираторные вирусы вместе со свиным гриппомСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде отказались возбуждать дело на полицейских за ошибочное задержание подросткаСмотреть фотографии
20:58
Бесснежно и холодно: в Волгограде 11 января ударят морозы до -24 °ССмотреть фотографии
20:20
Волжанку выписали из больницы после жестокого нападения кавказцаСмотреть фотографии
19:37
«Оттепель посреди зимы»: в Волгоградской области сняли на видео аномальное половодьеСмотреть фотографии
18:25
Волгоградцы пожаловались в СК на жестокость в контактном зоопаркеСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде взяли на буксир дрейфующий по Волге понтон с мужчиной и собакой: видеоСмотреть фотографии
18:05
Планировали, но не сделали ничего: прокуратура Волгограда в суде напомнила мэрии об остановкахСмотреть фотографии
17:37
Била, обливала и прижигала утюгом: волгоградке за истязание падчерицы просят пять лет колонииСмотреть фотографии
16:51
Безработным в Волгоградской области предложат чистить, рубить и копатьСмотреть фотографии
16:46
Облсуд вернул прокурору абсурдное дело о краже трубы в Ленинском районеСмотреть фотографии
16:19
В Урюпинске детей отправили на дистант после экстремальных занятий в обледеневшей школеСмотреть фотографии
15:45
СК проверит реабилитационный центр под Волгоградом после отравления подростков антисептикомСмотреть фотографии
15:27
За вратарей волгоградского «Ротора» возьмется Андрей НикитинСмотреть фотографии
 