Задержанного за смертельное ДТП волгоградского депутата готовы исключить из ЕР









Задержанный по подозрению в совершении смертельного ДТП в Волгоградской области депутат Котельниковской районной думы Виктор Алимов не является членом «Единой России».

– Реготделение внимательно следит за ходом уголовного разбирательства в отношении депутата Котельниковской районной Думы Виктора Алимова. Если суд признает его виновным в преступлении, то в соответствии с законодательством, он сразу будет лишен депутатского мандата, – заявил руководитель регионального исполкома партии Александр Чечуров. - Алимов не является членом «Единой России». В противном случае, согласно Уставу партии, уже было бы принято решение о приостановке его членства в партии.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что следователям удалось установить причастность районного депутата к совершению в 2021 году ДТП, в котором погибла пенсионерка.

Установлено, что 4 января 2021 года водитель автомобиля «Toyota», осуществляя движение возле дома 184 по улице Октябрьская города Котельниково, совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Депутату уже предъявлено обвинение.

На сайте Котельниковского районного совета народных депутатов указано, что Виктор Алимов является депутатом фракции «Единая России», членом постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике.



