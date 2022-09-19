Расследования

Депутат районной думы задержан в Волгоградской области за смертельное ДТП

Расследования 19.09.2022 15:45
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19.09.2022 15:45



Следователям в Волгоградской области удалось установить причастность районного депутата к совершению в 2021 году ДТП, в котором погибла пенсионерка.
Установлено, что 4 января 2021 года водитель автомобиля «Toyota», осуществляя движение возле дома 184 по улице Октябрьская города Котельниково, совершил наезд на 77-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.
- По подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), задержан 53-летний депутат Совета народных депутатов одного из сельских поселений Котельниковского района Волгоградской области, - сообщила официальный представитель СУ СКР России по Волгоградской области Дарья Буянова.
По ее словам, причастность депутата к совершению инкриминируемого преступления подтверждается показаниями свидетелей-очевидцев, которые полностью опровергают выстроенное подозреваемым алиби, что якобы не он, а его 29-летний сын находился за управлением автомобиля, участвующего в ДТП.
Кроме того, его причастность подтверждается выводами назначенных экспертиз, в том числе генетической, в ходе которой установлено, что на руле автомобиля имеется генетический материал, принадлежащий подозреваемому. 
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Депутату уже предъявлено обвинение. 
Как стало известно ИА «Высота 102», задержан депутат фракции «Единая России» Котельниковской районной думы Виктор Алимов. Он является членом постоянной комиссии по бюджетной и налоговой политике.
За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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