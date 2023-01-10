В Волгограде неуступчивый водитель покалечил двух детей в ДТП









Два ребенка 2 и 4 лет, а также водитель легкового автомобиля пострадали в результате дорожной аварии в Ворошиловском районе Волгограда.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновником ДТП стал 32-летний водитель «ВАЗ-21043», который при выезде на главную дорогу на улицу Череповецкую не уступил дорогу и столкнулся с Mitsubishi Outlander.

В результате аварии пострадал водитель «ВАЗ-21043», а также его несовершеннолетние пассажиры: 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. С травмами всех доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



