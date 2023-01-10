Под Волгоградом соседи спасли чужой дом от огня









Жители Фролово, которые первыми заметили пожар в летней кухне на ул. Пролетарской, разбудили хозяев домовладения, мирно спавших в своих кроватях и не подозревавших о происшествии. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, огонь вспыхнул рано утром 9 января. Когда хозяева были уже на ногах, фроловчане тут же позвонили и в МЧС. Огонь тем временем грозился охватить и дом. Но, к счастью, пожар вовремя потушили.





В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.