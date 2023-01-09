Здравоохранение

Волгоградские медики получат от 4,5 до 18,5 тысячи рублей от правительства РФ

Здравоохранение 09.01.2023 19:59
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09.01.2023 19:59


В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей на человека. Соответствующий документ, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства РФ, подписал Михаил Мишустин. 

Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: это врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Самую большую специальную социальную выплату – 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11,5 тыс. рублей.

Такую же сумму – 11,5 тыс. рублей – составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тыс. рублей. 

Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц.

Фельдшерам и медсёстрам станций и отделений скорой помощи назначат  ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тыс. рублей.

Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тыс. рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей.

Соответствующие выплаты должны быть произведены не позднее 1 апреля 2023 года. 

Также в постановлении рекомендовано руководству субъектов РФ установить за счет бюджетных средств специальные социальные выплаты для медработников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию. 

Кроме этого, органам исполнительной власти рекомендовано  обеспечить в 2023 году и последующие годы уровень оплаты труда медицинских работников не ниже уровня 2022 года с учетом ее индексации и специальной социальной выплаты.


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