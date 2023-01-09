Под Волгоградом пригородный поезд снес иномарку: женщина в больнице

Происшествия 09.01.2023 09:00
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09.01.2023 09:00
Пригородный поезд «Суровикино-Волгоград-1» протаранил легковой автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд перед электричкой на запрещающий сигнал семафора. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, происшествие случилось накануне в 14-55 на станции Мариновка.
Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения с «Opel Astra» избежать не удалось.
В Приволжской железной дороге заверили, что пострадавших в результате ДТП нет. При этом время задержки пригородного поезда составило 36 минут.
Однако в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в результате столкновения машины с поездом пострадала 35-летняя водитель иномарки. Она получила переломы и госпитализирована.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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