Под Волгоградом пригородный поезд снес иномарку: женщина в больнице









Пригородный поезд «Суровикино-Волгоград-1» протаранил легковой автомобиль, который выехал на железнодорожный переезд перед электричкой на запрещающий сигнал семафора. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, происшествие случилось накануне в 14-55 на станции Мариновка.





Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения с «Opel Astra» избежать не удалось.





В Приволжской железной дороге заверили, что пострадавших в результате ДТП нет. При этом время задержки пригородного поезда составило 36 минут.





Однако в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили, что в результате столкновения машины с поездом пострадала 35-летняя водитель иномарки. Она получила переломы и госпитализирована.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области