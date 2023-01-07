В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человек









В аварии, произошедшей в Советском районе Волгограда, пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне, 6 января в 7-10 часа.







«Фольксваген Поло» под управлением 29-летнего водителя двигался по ул. Электролесовская в сторону ул. Автомобилистов и выехал на полосу встречного движения.







В результате произошло столкновение иномарки с «Ладой Приорой» под управлением 54-летнего водителя. Оба водителя и две девушки-пассажирки «Фольксваген Поло», 23 и 26-лет, с различными травмами доставлены в больницу.