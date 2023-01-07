Происшествия

В Волгограде с места ДТП госпитализировали четверых человек

Происшествия 07.01.2023 09:59
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07.01.2023 09:59



В аварии, произошедшей в Советском районе Волгограда, пострадали четыре человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне, 6 января в 7-10 часа. 

«Фольксваген Поло» под управлением 29-летнего водителя  двигался по ул. Электролесовская в сторону ул. Автомобилистов и выехал на полосу встречного движения.

В результате произошло столкновение иномарки  с  «Ладой  Приорой» под управлением 54-летнего водителя. Оба водителя и две девушки-пассажирки  «Фольксваген Поло», 23 и 26-лет, с различными травмами доставлены в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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