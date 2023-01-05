Раненого ребенка вытащили из съехавшего с трассы авто под Волгоградом









В Волгоградской области в результате ДТП с участием одной машины пострадала 11-летняя девочка. Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло утром в Котовском районе на 105 км автодороги «Калининск – Жирновск – Котово – Камышин».

По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-2108» не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет. В результате медицинская помощь понадобилась 11-летней пассажирке. Ребенка госпитализировали.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области