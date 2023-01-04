Происшествия

Под Волгоградом зазевавшийся водитель не заметил на дороге лошадь и сбил ее

Происшествия 04.01.2023 11:16
0
04.01.2023 11:16


В Быковском районе Волгоградской области 49-летний водитель «Нивы» не заметил на пустой дороге лошадь и сбил ее. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате мужчина оказался в больнице с травмами. 

По сведениям полицейских, авария произошла минувшей ночью – с 3 на 4 января. 

– По предварительной информации, в 03.31 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-212140», следуя по дороге к поселку Катричев, не увидел на своей полосе движения животное и совершил наезд на него, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.

О судьбе животного не сообщается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.01.2023 11:34
Происшествия 04.01.2023 11:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.01.2023 09:52
Происшествия 04.01.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.01.2023 16:56
Происшествия 03.01.2023 16:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.01.2023 11:24
Происшествия 03.01.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2023 12:33
Происшествия 02.01.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2023 09:46
Происшествия 02.01.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.01.2023 09:33
Происшествия 02.01.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2023 13:30
Происшествия 01.01.2023 13:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2023 11:01
Происшествия 01.01.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.01.2023 10:23
Происшествия 01.01.2023 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 17:07
Происшествия 31.12.2022 17:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 15:36
Происшествия 31.12.2022 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 15:02
Происшествия 31.12.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 12:21
Происшествия 31.12.2022 12:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2022 10:12
Происшествия 31.12.2022 10:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:09
Таблетки не помогут: врач рассказала волгоградцам, как реанимировать организм после застолийСмотреть фотографии
11:34
В Волгоградской области выясняют причину смерти отца и сынаСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом зазевавшийся водитель не заметил на дороге лошадь и сбил ееСмотреть фотографии
10:55
Мотострелки ЮВО под Волгоградом провели больше 200 боевых стрельбСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области 4 января открылись отделения Соцфонда России: адресаСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде учитель гимназии перевела мошенникам 1,5 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:38
Электросамокатчикам «подрежут крылья» в Волгограде с 1 мартаСмотреть фотографии
09:25
Пока вы отмечали: что изменилось в жизни россиян с нового годаСмотреть фотографии
08:38
Как не потерять свои сбережения во время праздниковСмотреть фотографии
07:56
Вот и зима: в Волгограде под конец недели подморозит до -15ºССмотреть фотографии
21:07
«Он просто вышел покурить»: видеокамеры сняли пропавшего 2 месяца назад волгоградца перед его исчезновениемСмотреть фотографии
20:21
«Людей мы не оставим»: власти окажут помощь в восстановлении разрушенных обломками домов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
Росстат: средняя зарплата волгоградцев в 2022 году составила 41028 рублейСмотреть фотографии
18:01
Что изменилось в жизни волгоградцев после публикаций ИА «Высота 102» в 2022 году: вспоминаем главноеСмотреть фотографии
16:56
11-летний волгоградец получил перелом челюсти и ожог из-за взрыва петардыСмотреть фотографии
15:50
«Даже щебенку пожалели»: строители железной дороги в Волгограде заблокировали жителей в своих домахСмотреть фотографии
14:55
Клиентские службы СФР в Волгограде заработают 4 январяСмотреть фотографии
14:12
Волгоградцы штурмуют кинотеатры в первые дни 2023 годаСмотреть фотографии
13:18
Бочаров пригрозил строителям в кинотеатре «Победа»Смотреть фотографии
12:41
Свиной грипп выявили у половины температурящих и кашляющих волгоградцевСмотреть фотографии
12:09
Стоимость билетов на волгоградские поезда выросла с 1 января 2023 года на 8,1%Смотреть фотографии
11:24
В Волгограде разыскивают водителя «Киа Рио» после тарана с ВАЗ-2114Смотреть фотографии
10:53
«Огненная маска и карнавал»: волгоградцев зовут зажечь на катках в ЦПКиО и парке «Раздолье»Смотреть фотографии
10:25
«Оценили высоко»: общественники поддержали проект передачи в концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
09:16
Провалившую капремонт домов в Волгоградской области компанию из Грозного внесут в черный списокСмотреть фотографии
08:16
Волгоградстат: 2022 в Волгоградской области стал годом свадебного бумаСмотреть фотографии
21:08
В СВО погиб 25-летний боец ММА и ЧВК «Вагнер» из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:50
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ожидается шторм в ближайшие суткиСмотреть фотографии
19:00
В Волгоградской области похоронили 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
17:44
После вынужденного простоя в Волгограде снова открыли каток «Раздолье»Смотреть фотографии
 