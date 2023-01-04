В Быковском районе Волгоградской области 49-летний водитель «Нивы» не заметил на пустой дороге лошадь и сбил ее. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в результате мужчина оказался в больнице с травмами.

По сведениям полицейских, авария произошла минувшей ночью – с 3 на 4 января.

– По предварительной информации, в 03.31 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-212140», следуя по дороге к поселку Катричев, не увидел на своей полосе движения животное и совершил наезд на него, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение.

О судьбе животного не сообщается.