Спорт 31.12.2022 11:21
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31.12.2022 11:21
Главный тренер «Ротора» поставил четвёрку с минусом своей команде за выступление в первой части сезона в первенстве второй лиги продолжать и выразил надежду, что за оставшуюся часть сезона удастся догнать и перегнать лидеров чемпионата в турнирной таблице. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Алексей Стукалов заявил в интервью клубной пресс-службе сине-голубых.
– Ставлю четвёрку с большим минусом. Не совсем устроили результаты отдельно взятых матчей, как и то место, на котором мы находимся в турнирной таблице. Будем исправлять ситуацию, – сказал наставник волгоградского клуба.
Стукалов отметил, что в составе произойдут определённые изменения. Но, как раньше, в межсезонье массового исхода многих игроков и прихода новых не ожидается.
- Изменения будут как «на вход», так и «на выход». Но говорить что-то конкретно можно будет только после подписания новых контрактов или расторжения имеющихся. До того, как это случится, объявлять что-то будет не очень корректно. Так что следите за официальными клубными ресурсами, обо всём сообщим. Пока могу сказать, что планируем подписать трёх-четырёх новичков, которые должны добавить конкуренции в составе. Нам нужны левый защитник, центральный полузащитник, нападающий и ещё один футболист атакующего плана. Кроме того, мы постоянно просматриваем молодых игроков – 2003-го года рождения и младше, - пояснил специалист.
Также главный тренер поведал о планах Ротора на предсезонную подготовку, которая стартует у команды уже 13 января.
- На первом сборе, который пройдёт в Ессентуках, планируем два спарринга. Один из соперников уже известен – это махачкалинское «Динамо». На втором сборе в Крымске проведем 4-5 матчей. Уже обсуждаем проведение контрольных игр с ивановским «Текстильщиком» и «Биологом», ведём переговоры и с другими клубами. Нам нужны сильные соперники. На третьем сборе, который пройдёт в Кисловодске, уже договорились сыграть с белгородским «Салютом», лидирующим в своей группе Второй лиги, и «Спартаком» из нальчика. Ведём переговоры также с «Форте», ещё одного спарринг-партнёра ищем, - пояснил наставник сине-голубых.
Помимо этого, Алексей Стукалов прокомментировал нашумевший в межсезонье уход из клуба двух футболистов - Олега Алейника и Андрея Козлова, а также поведал о будущем Максима Мартусевича, который пропустил последние матчи сине-голубых в осенней части сезона.
– Козлов и Алейник вообще не должны были оказываться в команде. Я был категорически против подписания что одного, что другого. Потому что понимал: под мою концепцию игры они просто не подходят. И точно знал: если они не будут получать игровое время, в команде будет бардак. Что же касается Мартусевича, он по-прежнему футболист «Ротора». Мы ждём его на сборах команды, - заявил специалист.
Главный тренер волгоградцев выразил надежду, что его подопечным удастся отыграть отставание от лидирующего "Черноморца", которое на данным момент составляет восемь очков.
– Отставание большое. Но весенняя часть – это как новый турнир, там всё может поменяться. Наша задача – выигрывать каждый матч, а там будет, как минимум, по две очные встречи с «Черноморцем» и «Чайкой». Так что всё будет решаться на футбольном поле. Не думаю, что кто-то ещё включится в чемпионскую гонку. Мы с «Чайкой» с самого начала сезона декларировали свои задачи, прямо говорили, что цель – повышение в классе. «Черноморец» подключился уже по ходу сезона и тоже поставил аналогичную цель. Так что, думаю, именно мы втроём разыграем единственную путёвку в Первую лигу, - поделился наставник команды.
Стукалов заявил, что не жалеет о т своем решении возглавить "Ротор" перед стартом сезона.
- Я не пошёл бы во Второй лиге ни в одну команду, кроме «Ротора»! Для меня это по-прежнему топ-клуб, и наша задача – вернуть его на былые позиции. Поэтому ни о чём не жалею, - признался главный тренер.
Наставник сине-голубых также поведал о планах клуба всерьёз заняться вопросами молодёжного и детско-юношеского футбола в регионе.
- Сразу после новогодних праздников хотим собрать вместе руководителей всех футбольных академий Волгограда, обсудить сотрудничество с ними. В феврале планируем запустить молодёжную команду, которая будет выступать в первенстве КФК. Причём этот коллектив продолжит существование и в том случае, если мы решим свою задачу и выйдем в Первую лигу. При таком раскладе будут три команды: «Ротор», «Ротор-2» во Второй лиге и молодёжка в КФК. Появится полноценная вертикаль. Считаем, у нас много талантливых ребят, которые выступают за разные команды из других городов. В «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» и других российских топ-клубах есть волгоградские мальчишки. Мы же считаем, что они должны играть в «Роторе». Поэтому открываем двери для всех. Для нас нет разницы, кто в какой академии занимается: клубу нужны волгоградские ребята. Как можно больше местных воспитанников должно выходить на поле в цветах «Ротора». Будем также максимально привлекать и задействовать местных специалистов, чтобы именно они работали с нашей молодёжью, - поделился планами главный тренер.
И под занавес интервью Алексей Стукалов поздравил поклонников клуба с наступающими праздниками.
– От всего сердца хочу поздравить наших болельщиков и их семьи с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, позитивных эмоций. Терпения и веры. Приходите на футбол, болейте за команду. Мы играем для вас!
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