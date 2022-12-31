Спорт

Главный тренер волгоградского «Ротора» оценил 2022 год на четверку с минусом

Спорт 31.12.2022 11:21
0
31.12.2022 11:21



Главный тренер «Ротора» поставил четвёрку с минусом своей команде за выступление в первой части сезона в первенстве второй лиги продолжать  и выразил надежду, что за оставшуюся часть  сезона удастся догнать и перегнать лидеров чемпионата в турнирной таблице. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», Алексей Стукалов заявил в интервью клубной пресс-службе сине-голубых.

–  Ставлю четвёрку с большим минусом. Не совсем устроили результаты отдельно взятых матчей, как и то место, на котором мы находимся в турнирной таблице. Будем исправлять ситуацию, – сказал наставник волгоградского клуба.

Стукалов отметил, что в составе произойдут определённые изменения. Но, как раньше, в межсезонье массового исхода многих игроков и прихода новых не ожидается.

- Изменения будут как «на вход», так и «на выход». Но говорить что-то конкретно можно будет только после подписания новых контрактов или расторжения имеющихся. До того, как это случится, объявлять что-то будет не очень корректно. Так что следите за официальными клубными ресурсами, обо всём сообщим. Пока могу сказать, что планируем подписать трёх-четырёх новичков, которые должны добавить конкуренции в составе. Нам нужны левый защитник, центральный полузащитник, нападающий и ещё один футболист атакующего плана. Кроме того, мы постоянно просматриваем молодых игроков – 2003-го года рождения и младше, - пояснил специалист.

Также главный тренер  поведал о планах Ротора на предсезонную подготовку, которая стартует у команды уже 13 января.

- На первом сборе, который пройдёт в Ессентуках, планируем два спарринга. Один из соперников уже известен – это махачкалинское «Динамо». На втором сборе в Крымске проведем 4-5 матчей. Уже обсуждаем проведение контрольных игр с ивановским «Текстильщиком» и «Биологом», ведём переговоры и с другими клубами. Нам нужны сильные соперники. На третьем сборе, который пройдёт в Кисловодске, уже договорились сыграть с белгородским «Салютом», лидирующим в своей группе Второй лиги, и «Спартаком» из нальчика. Ведём переговоры также с «Форте», ещё одного спарринг-партнёра ищем, - пояснил наставник сине-голубых.

Помимо этого, Алексей Стукалов прокомментировал нашумевший в межсезонье уход из клуба двух футболистов - Олега Алейника и Андрея Козлова, а также поведал о будущем Максима Мартусевича, который пропустил последние матчи сине-голубых в осенней части сезона.

Козлов и Алейник вообще не должны были оказываться в команде. Я был категорически против подписания что одного, что другого. Потому что понимал: под мою концепцию игры они просто не подходят. И точно знал: если они не будут получать игровое время, в команде будет бардак. Что же касается Мартусевича, он по-прежнему футболист «Ротора». Мы ждём его на сборах команды, - заявил специалист.

Главный тренер волгоградцев выразил надежду, что его подопечным удастся отыграть отставание от лидирующего "Черноморца", которое на данным момент составляет восемь очков.

 – Отставание большое. Но весенняя часть – это как новый турнир, там всё может поменяться. Наша задача – выигрывать каждый матч, а там будет, как минимум, по две очные встречи с «Черноморцем» и «Чайкой». Так что всё будет решаться на футбольном поле. Не думаю, что кто-то ещё включится в чемпионскую гонку. Мы с «Чайкой» с самого начала сезона декларировали свои задачи, прямо говорили, что цель – повышение в классе. «Черноморец» подключился уже по ходу сезона и тоже поставил аналогичную цель. Так что, думаю, именно мы втроём разыграем единственную путёвку в Первую лигу, - поделился наставник команды.

Стукалов заявил, что не жалеет о т своем решении возглавить "Ротор" перед стартом сезона.

- Я не пошёл бы во Второй лиге ни в одну команду, кроме «Ротора»! Для меня это по-прежнему топ-клуб, и наша задача – вернуть его на былые позиции. Поэтому ни о чём не жалею, - признался главный тренер.

Наставник  сине-голубых также поведал о планах клуба всерьёз заняться вопросами молодёжного и детско-юношеского футбола в регионе.

- Сразу после новогодних праздников хотим собрать вместе руководителей всех футбольных академий Волгограда, обсудить сотрудничество с ними. В феврале планируем запустить молодёжную команду, которая будет выступать в первенстве КФК. Причём этот коллектив продолжит существование и в том случае, если мы решим свою задачу и выйдем в Первую лигу. При таком раскладе будут три команды: «Ротор», «Ротор-2» во Второй лиге и молодёжка в КФК. Появится полноценная вертикаль. Считаем, у нас много талантливых ребят, которые выступают за разные команды из других городов. В «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» и других российских топ-клубах есть волгоградские мальчишки. Мы же считаем, что они должны играть в «Роторе». Поэтому открываем двери для всех. Для нас нет разницы, кто в какой академии занимается: клубу нужны волгоградские ребята. Как можно больше местных воспитанников должно выходить на поле в цветах «Ротора». Будем также максимально привлекать и задействовать местных специалистов, чтобы именно они работали с нашей молодёжью, - поделился планами главный тренер.

И под занавес интервью Алексей Стукалов поздравил поклонников клуба с наступающими праздниками.

От всего сердца хочу поздравить наших болельщиков и их семьи с Новым годом! Желаю крепкого здоровья, позитивных эмоций. Терпения и веры. Приходите на футбол, болейте за команду. Мы играем для вас!



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
30.12.2022 16:30
Спорт 30.12.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.12.2022 13:44
Спорт 30.12.2022 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2022 20:23
Спорт 28.12.2022 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2022 20:43
Спорт 24.12.2022 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.12.2022 11:01
Спорт 19.12.2022 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
13.12.2022 17:14
Спорт 13.12.2022 17:14
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
06.12.2022 15:54
Спорт 06.12.2022 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
30.11.2022 09:23
Спорт 30.11.2022 09:23
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
28.11.2022 21:05
Спорт 28.11.2022 21:05
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
18.11.2022 17:32
Спорт 18.11.2022 17:32
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
16.11.2022 09:51
Спорт 16.11.2022 09:51
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
13.11.2022 15:45
Спорт 13.11.2022 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
09.11.2022 21:37
Спорт 09.11.2022 21:37
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
07.11.2022 11:28
Спорт 07.11.2022 11:28
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
04.11.2022 16:11
Спорт 04.11.2022 16:11
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:21
Пятимесячный ребенок умер в Волгограде от ОРВИСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области улучшат водоснабжение трех поселков за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
11:21
Главный тренер волгоградского «Ротора» оценил 2022 год на четверку с минусомСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области запретили запуски дроновСмотреть фотографии
10:12
Двухлетний ребенок с отравлением угарным газом госпитализирован в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:01
На федеральной трассе в Волгоградской области насмерть сбили 40-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:39
МЧС приготовило вертолет Ми-8 на случай катастроф в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:57
«Деньги или шубку»: волгоградцы назвали желанные подарки на Новый годСмотреть фотографии
08:36
Роспотребнадзор напомнил волгоградцам сроки годности новогодних блюдСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде объявили конкурс на подготовку 12 тысяч могилСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде похоронили погибшего в СВО бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
20:21
В Волгограде к Новому году снова позеленели уличные собаки: видеоСмотреть фотографии
20:03
«Дом тонет в фекалиях»: в Волгограде под Новый год заплакали «стены» подвалаСмотреть фотографии
19:44
«Почта России» опубликовала график работы волгоградских отделений в новогодние праздникиСмотреть фотографии
19:12
«Работы – непочатый край»: волгоградские врачи в ЛНР обследовали больше 3 тысяч детейСмотреть фотографии
18:32
На железнодорожной станции в Волжском возведут пешеходный мостСмотреть фотографии
18:03
Как будут работать волгоградские стоматологии в новогодние праздники: графики и адресаСмотреть фотографии
18:00
В Волжском поликлиника из-за врачебной ошибки выплатит ребенку-инвалиду 319 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде от тарана в ДТП едва не перевернулась маршрутка: видеоСмотреть фотографии
16:37
Городские службы Волгограда перешли на особый режим: список телефоновСмотреть фотографии
16:30
Волгоградский «Ротор» покинул 19-летний вратарь Никита КокаревСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде перед Новым годом взлетели в цене почти все продуктыСмотреть фотографии
13:49
«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срокаСмотреть фотографии
13:44
Спортшкола волгоградского «Ротора» отстранена от участия в ЮФЛ в новом сезонеСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области пособие одиноким бедным подняли до 243 рублейСмотреть фотографии
13:15
Волгоградцы отправили посылки бойцам 20-й гвардейской мотострелковой дивизииСмотреть фотографии
12:53
Главную новогоднюю елку города волгоградцам подарил ПСБСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области в поле нашли неопознанные объекты: видеоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом на участке селянина по суду снесли опору ЛЭПСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде вспоминают погибших во взорванном 30 декабря троллейбусеСмотреть фотографии
 