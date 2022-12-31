На федеральной трассе в Волгоградской области насмерть сбили 40-летнего пешехода









Во Фроловском районе пешеход погиб под колесами иномарки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 30 декабря около восьми часов вечера на 843 км автодороги Р-22 «Каспий».

«Форд Фокус» под управлением 58-летнего водителя совершил наезд на 40-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.