Общество

«Вагончик тронулся»: трамваи Волгограда передали в концессию на 2 месяца раньше срока

Общество 30.12.2022 13:49
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30.12.2022 13:49


В Волгограде заключили соглашение о передаче в концессию волгоградских трамваев с АО «ЭлектроТранспортПлюс». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Ранее сообщалось, что инвестора должны были определить в конце февраля 2023 года по итогам рассмотрения предложений на заключение соглашения, размещенного в конце ноября. Однако в связи с тем, что за 45 дней заявки от других лиц не поступили, то в соответствии с действующим законодательством трехстороннее соглашение заключено с инициатором процедуры – АО «ЭлектроТранспортПлюс», пояснили в мэрии.

Напомним,  с учетом привлечения федеральных инвестиций, собственных средств и льготных кредитов компания с госучастием планирует направить на развитие трамвайного парка и сопутствующей инфраструктуры порядка 12 млрд. рублей.

В течение первых пяти лет после заключения концессионного соглашения, напомнили в мэрии, инвестору предстоит завершить реконструкцию наземной части линии скоростного трамвая от ул. Землянского до пл. Титова, построить новую линию скоростного трамвая от конечной станции «ВгТЗ» до ул. Тракторостроителей, приобрести 62 новых трамвайных вагона, провести работы по капремонту и реконструкции других трамвайный путей, нуждающихся в обновлении.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о рассмотрении проекта инвестиционного соглашения экспертным советом Минтранса РФ. Первоначальный вариант подвергся критике со стороны экспертного сообщества в связи с сомнительными прогнозами по будущей выручке, из-за отсутствия планов инвестора по развитию трамвайной сети в направлении юга Волгограда и из-за дублирования трамвайных маршрутов другими видами транспорта. После корректировки проекта экспертный совет его одобрил.

Проект передачи трамваев в концессии, между тем, поддерживают  не все волгоградцы. По мнению горожан, необходимо продолжить строительство скоростного электротранспорта далее "Ельшанки", тогда как инвестор заявлял о намерении развивать его лишь в северном направлении. Также волгоградцы переживали, что стоимость проезда на городском электротранспорте повысится.

Рост платы за проезд на общественном транспорте Волгограда, действительно, произойдет с 1 января 2023 года.

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