Депутаты одобрили рост платы за проезд в Волгограде с 1 января

Общество 28.12.2022 12:38
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28.12.2022 12:38
Сегодня, 28 декабря, депутаты гордумы Волгограда приняли проект решения, изменяющий с 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте.
Как сообщили в представительном органе, при этом стоимость месячных проездных билетов по нескольким тарифным планам на базе карты «Волна» останется без изменений.
Как ранее сообщалось, для волгоградцев, оплачивающих проезд транспортной картой «Волна», стоимость изменится на 1 рубль – с 23 до 24 рублей за поездку.
Для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными или банковской картой, изменения составят 2 рубля – 32 и 30 рублей соответственно.
На прежнем уровне стоимости останутся:
- проездные для студентов вузов и сузов (на один и на два вида транспорта);
- проездные для школьников (на один и на два вида транспорта);
- проездной на все виды транспорта «Единый безлимитный»;
- проездной «Пересадочный 120 минут», дающий право на неограниченное количество пересадок после первой транзакции в течение двух часов.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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