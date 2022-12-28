Депутаты одобрили рост платы за проезд в Волгограде с 1 января









Сегодня, 28 декабря, депутаты гордумы Волгограда приняли проект решения, изменяющий с 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте.

Как сообщили в представительном органе, при этом стоимость месячных проездных билетов по нескольким тарифным планам на базе карты «Волна» останется без изменений.

Как ранее сообщалось , для волгоградцев, оплачивающих проезд транспортной картой «Волна», стоимость изменится на 1 рубль – с 23 до 24 рублей за поездку.

Для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными или банковской картой, изменения составят 2 рубля – 32 и 30 рублей соответственно.

На прежнем уровне стоимости останутся:

- проездные для студентов вузов и сузов (на один и на два вида транспорта);

- проездные для школьников (на один и на два вида транспорта);

- проездной на все виды транспорта «Единый безлимитный»;

- проездной «Пересадочный 120 минут», дающий право на неограниченное количество пересадок после первой транзакции в течение двух часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»



