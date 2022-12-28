Общество

Депутаты одобрили рост платы за проезд в Волгограде с 1 января

Общество 28.12.2022 12:38
0
28.12.2022 12:38



Сегодня, 28 декабря, депутаты гордумы Волгограда приняли проект решения, изменяющий с 1 января 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте.
Как сообщили в представительном органе, при этом стоимость месячных проездных билетов по нескольким тарифным планам на базе карты «Волна» останется без изменений. 
Как ранее сообщалось, для волгоградцев, оплачивающих проезд транспортной картой «Волна», стоимость изменится на 1 рубль – с 23 до 24 рублей за поездку. 
Для пассажиров, которые оплачивают проезд наличными или банковской картой, изменения составят 2 рубля – 32 и 30 рублей соответственно.
На прежнем уровне стоимости останутся:
- проездные для студентов вузов и сузов (на один и на два вида транспорта);
- проездные для школьников (на один и на два вида транспорта);
- проездной на все виды транспорта «Единый безлимитный»;
- проездной «Пересадочный 120 минут», дающий право на неограниченное количество пересадок после первой транзакции в течение двух часов.
Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.12.2022 16:03
Общество 28.12.2022 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 15:24
Общество 28.12.2022 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2022 15:08
Общество 28.12.2022 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 15:01
Общество 28.12.2022 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 14:11
Общество 28.12.2022 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 13:36
Общество 28.12.2022 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 13:12
Общество 28.12.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 13:05
Общество 28.12.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 12:47
Общество 28.12.2022 12:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.12.2022 12:07
Общество 28.12.2022 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 11:21
Общество 28.12.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 09:52
Общество 28.12.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 09:45
Общество 28.12.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
28.12.2022 07:52
Общество 28.12.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2022 21:15
Общество 27.12.2022 21:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:03
Троллейбусы и автобусы в сверкающих гирляндах курсируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:48
Комиссию по расследованию летальных исходов от гриппа создали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:24
Сделать ремонт и купить машину: россияне рассказали о финансовых целях на 2023 годСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде детям до 16 лет подарили бесплатный проезд на Новый годСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде силовики почтили память погибших защитников СталинградаСмотреть фотографии
14:47
Волгоградских школьников приглашают в новогодний онлайн-кэмп с блогерами и артистамиСмотреть фотографии
14:47
«С периодичностью в 15 минут»: Волжский с утра вздрагивает от звуков взрывовСмотреть фотографии
14:11
В СВО погиб 38-летний волжанин из ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
13:59
«Пришлось срезать»: в Волгоградской области фура при объезде ДТП застряла на огражденииСмотреть фотографии
13:36
Правила организаций похорон в Волгограде снова подправилиСмотреть фотографии
13:12
«Стоит скорая, ждем кинологов»: в Волгограде эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
13:05
В Волгограде начали снос одноэтажного барака за полмиллиона рублейСмотреть фотографии
12:43
«Сваливают не на того»: волгоградская компания «Красота под ногами» требует найти настоящих виновников захламления оврагаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:38
Депутаты одобрили рост платы за проезд в Волгограде с 1 январяСмотреть фотографии
12:15
Генерал СК Музраев в суде Ростова снова дал показанияСмотреть фотографии
12:07
«Нет выходных и праздников»: волгоградцам стоит опасаться случайных разговоров и спиртного в Новый годСмотреть фотографии
12:03
Два бывших директора ООО «УФР ВГГС» в Волгограде идут под суд за невыплату зарплатыСмотреть фотографии
11:26
Водитель кроссовера погиб в ДТП на пути из Ростова-на-Дону в ВолгоградСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде выкупят 23 участка для строительства дороги к арбитражному судуСмотреть фотографии
10:58
Компания молодежи разбилась на машине о столб ЛЭП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец украл гараж с помощью манипулятораСмотреть фотографии
10:02
Несостоявшееся похищение мусорного бака у девятиэтажки в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
В Волгограде на склоне набережной высадили 80 новогодних деревьевСмотреть фотографии
09:45
Волгоградским кадетам СК показали рассекреченный архив УФСБСмотреть фотографии
09:23
Передвигались на такси. В Волгоградской области задержали двоих мужчин в камуфляже: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:52
МЧС: в Волгоградской области 28 декабря снегопад осложнится сильным ветромСмотреть фотографии
07:25
«Тебя посадят, а ты не воруй»: самые громкие коррупционные скандалы 2022 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
ЦИК России исполнил мечту 7-летнего волгоградского мальчикаСмотреть фотографии
20:43
На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видеоСмотреть фотографии
19:40
Известный волгоградский журналист оценил прямую линию БочароваСмотреть фотографии
 