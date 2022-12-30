В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столб









19-летняя девушка пострадала в ДТП в Михайловке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 29 декабря в 13-25 ч. на ул. Крупской.







«Лада Приора» под управлением 20-летнего водителя вылетела на обочину и врезалась в опору ЛЭП. Водитель отделался легким испугом, а его пассажирка с ушибами доставлена в больницу.







Фото ГУ МВД по Волгоградской области

