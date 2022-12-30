Происшествия

В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столб

Происшествия 30.12.2022 09:32
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30.12.2022 09:32



19-летняя девушка пострадала в ДТП в Михайловке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 29 декабря в 13-25 ч. на ул. Крупской.

«Лада Приора» под управлением 20-летнего водителя вылетела на обочину и врезалась в опору ЛЭП. Водитель отделался легким испугом, а его пассажирка с ушибами доставлена в больницу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


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