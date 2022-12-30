В Михайловке «Лада Приора» с 20-летним водителем протаранила столб

Происшествия 30.12.2022 09:32
0
30.12.2022 09:32
19-летняя девушка пострадала в ДТП в Михайловке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 29 декабря в 13-25 ч. на ул. Крупской.
«Лада Приора» под управлением 20-летнего водителя вылетела на обочину и врезалась в опору ЛЭП. Водитель отделался легким испугом, а его пассажирка с ушибами доставлена в больницу.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
В Волгограде арестовали машины должников на парковке ТРК «Мармелад»29.12.2022 19:21
Происшествия 29.12.2022 19:21
Житель Волгоградской области похитил 1,5 км проводов на 10-киловольтной линии29.12.2022 17:56
Происшествия 29.12.2022 17:56
В Волжском таксист бросил 90-летнюю пассажирку с переломами29.12.2022 12:50
Происшествия 29.12.2022 12:50
Крестьянин в Волгоградской области угнал «Ниву» у фермера29.12.2022 11:08
Происшествия 29.12.2022 11:08
В Волгограде на оборонном заводе рабочих придавило двухтонной плитой, один погиб29.12.2022 10:01
Происшествия 29.12.2022 10:01
В Волгоградской области 9 человек попали в больницу с отравлением угарным газом29.12.2022 09:19
Происшествия 29.12.2022 09:19
«Пришлось срезать»: в Волгоградской области фура при объезде ДТП застряла на ограждении28.12.2022 13:59
Происшествия 28.12.2022 13:59
Водитель кроссовера погиб в ДТП на пути из Ростова-на-Дону в Волгоград28.12.2022 11:26
Происшествия 28.12.2022 11:26
Компания молодежи разбилась на машине о столб ЛЭП в Волгограде28.12.2022 10:58
Происшествия 28.12.2022 10:58
Волгоградец украл гараж с помощью манипулятора28.12.2022 10:39
Происшествия 28.12.2022 10:39
Несостоявшееся похищение мусорного бака у девятиэтажки в Волгограде попало на видео28.12.2022 10:02
Происшествия 28.12.2022 10:02
Передвигались на такси. В Волгоградской области задержали двоих мужчин в камуфляже: видео28.12.2022 09:23
Происшествия 28.12.2022 09:23
На асфальте была кровь: в Волжском нападение пса на мужчину попало на видео27.12.2022 20:43
Происшествия 27.12.2022 20:43
В Урюпинске около 60 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе27.12.2022 14:08
Происшествия 27.12.2022 14:08
Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в Волгограде27.12.2022 10:31
Происшествия 27.12.2022 10:31