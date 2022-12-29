В Волжском вынесли приговор за убийство в драке у пивбара









Волжский городской суд в Волгоградской области признал 34-летнего местного жителя виновным в смертельной драке у пивбара «Пивничек» , которая произошла в сентябре 2022 года.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть 38-летнего посетителя пивбара, фигурант уголовного дела получил 8,5 лет колонии строгого режима. Также он должен выплатить 2 миллиона рублей потерпевшей стороне.

Напомним, что 34-летний местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

В судебном заседании установлено, что конфликт произошел днем 4 сентября. Фигурант уголовного дела, находясь в увеселительном заведении, расположенном по улице Горького, 13Б, распивал спиртное в компании своих знакомых. Между ним и его 38-летним знакомым произошел конфликт. Мужчины решили выйти поговорить на улицу, где подсудимый нанес не менее 9 ударов локтем по голове потерпевшего. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Вину волжанин полностью признал.







