Происшествия

Свалил и забил до смерти: в соцсетях опубликовали видео смертельной драки под Волгоградом

Происшествия 05.09.2022 10:34
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05.09.2022 10:34


В социальных сетях утром 5 сентября появилось видео драки в городе Волжском Волгоградской области, в результате которой скончался мужчина.  



Судя по кадрам, опубликованным сообществом «Жесть Волжский», драка произошла накануне, 4 сентября, на улице Горького в городе-спутнике днем. Возле бара «Пивничек» в смертельную схватку вступили двое изрядно выпивших мужчин. Поначалу они толкались и трепали друг друга за одежду, однако после того один из них повалил оппонента на землю и локтем нанес несколько ударов ему в голову. После этого поверженный мужчина уже не подавал признаков жизни. 

Примечательно, что за дракой следили в этот момент несколько человек, один из которых и снимал происходящее на видео. Более того, участников событий потасовка даже забавляла. После расправы автор видео предлагал «победителю» поднять вверху руку, как на бойцовском ринге.  

В правоохранительных органах факт смерти мужчины в результате драки ИА «Высота 102» подтвердили. Официальные комментарии будут озвучены позже. 

Видео: Жесть Волжский / t.me

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