В Волгограде заброшенный парк «Дружба» расчистили от свалок

Экология 29.12.2022 09:29
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29.12.2022 09:29
Парк «Дружба» в Кировском районе Волгограда по решению суда расчистили от свалок. Как сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, на территории этого заброшенного места отдыха были выявлены несанкционированные залежи мусора.
Главе района было внесено представление об устранении нарушений, но оно исполнено не было. Тогда природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. На орган местного самоуправления была возложена обязанность по ликвидации свалок в парке. Однако администрация обжаловала решение Кировского районного суда.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалобы ответчика – без удовлетворения.
В настоящее время свалки в парке ликвидированы.
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