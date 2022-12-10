Экология

В Волгограде снова выделили деньги на ликвидированную за миллиард свалку

Экология 10.12.2022 18:26
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10.12.2022 18:26



В Волгограде подвели итоги аукциона на ликвидацию нескольких несанкционированных свалок в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, подрядчик выполнит работу за 1 миллион 970 тысяч рублей при начальной стоимости контракта в 2 миллиона рублей.

Всего планируется вывезти 1250 кубометров отходов. Так, будет зачищена территория в районе закрытой несколько лет назад свалки на улице Медвежьегорской. Напомним, на ее ликвидацию был потрачен почти 1 миллиард рублей. А процесс вывоза отходов с этой территории в Светлоярский район обернулся коррупционными скандалами и уголовными делами.

Однако и после ликвидации свалки сюда продолжают свозить отходы. При этом из бюджета города уже выделялись средства летом этого года на зачистку данной территории.

Также будут ликвидированы стихийные свалки около аварийных домов на ул. Воронкова, 27 и ул. Кедровая, 19. Здесь мусор сваливали в чашу заброшенного бассейна, где раньше купались дети.



Подрядчик выполнит работу по ликвидации нелегальных мусорных полигонов и в районе СНТ «Кировец», на ул. Окружная, 25, на месте снесенного аварийного дома, на ул. Генерала Доватора, 39, а также в заброшенном парке «Дружба».


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