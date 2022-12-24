







Сегодня, 24 декабря Тракторозаводский районный суд Волгограда избрал меру пресечения 40-летнему ранее судимому мужчине, подозреваемому в убийстве 35-летней женщины.





Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, он помещен под стражу до 27 января 2023 года.







Напомним, сегодня стало известно о задержании 40-летнего таксиста, которого подозревают в убийстве пропавшей еще 14 октября женщины. По версии следствия, волгоградка села в такси, но в дороге между мужчиной и пассажиркой произошел конфликт.





Разозлившись, водитель остановил автомобиль, схватил девушку за голову и со всей силы прижал к земле, задушив несчастную. Водитель снял с мертвой золотые украшения и выбросил тело в овраг в Дубовском районе.





Подозреваемого задержали бойцы ОМОНа в Ерзовке. По некоторым сведениям, погибшая женщина была беременной.