Расследования 24.12.2022 18:57
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24.12.2022 18:57
Сегодня, 24 декабря Тракторозаводский районный суд Волгограда избрал меру пресечения 40-летнему ранее судимому мужчине, подозреваемому в убийстве 35-летней женщины.
Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, он помещен под стражу до 27 января 2023 года.
Напомним, сегодня стало известно о задержании 40-летнего таксиста, которого подозревают в убийстве пропавшей еще 14 октября женщины. По версии следствия, волгоградка села в такси, но в дороге между мужчиной и пассажиркой произошел конфликт.
Разозлившись, водитель остановил автомобиль, схватил девушку за голову и со всей силы прижал к земле, задушив несчастную. Водитель снял с мертвой золотые украшения и выбросил тело в овраг в Дубовском районе.
Подозреваемого задержали бойцы ОМОНа в Ерзовке. По некоторым сведениям, погибшая женщина была беременной.
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