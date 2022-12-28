Расследования

Два бывших директора ООО «УФР ВГГС» в Волгограде идут под суд за невыплату зарплаты

Расследования 28.12.2022 12:03
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28.12.2022 12:03



В невыплате заработной платы сотрудникам обвиняются два бывших директора строительной компании в Волгограде, которая специализируется на производстве штукатурных работ.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, уголовное дело в отношении 64-летнего и 54-летнего обвиняемых передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обоим инкриминируется ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).
Следствием установлено, что 54-летний директор, который возглавлял компанию с 2019-го по июль 2021 года, не платил зарплату бухгалтеру. Пришедший ему на смену 65-летний руководитель не платил зарплату 9 сотрудникам. Общая сумма задолженности перед работниками, которую накопили оба директора, составляет 4,5 миллиона рублей.
- Как установили следователи СКР в период образования задолженности, а также в последующие месяцы, у руководства организации имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, которые в нарушение законодательства расходовались на иные нужды, - сообщила Буянова.
Известно, что в уголовном деле фигурирует ООО «УФР ВГГС» (ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгражданстрой»). Компания известна тем, что делала ремонт фасада и кровли здания мясного корпуса МУП «Центральный рынок» в Волгограде. Через некоторое время штукатурка на фасаде потрескалась. Заказчики работ обратились в суд. Летом 2022 года сообщалось, что в отношении руководства этой стройкомпании возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам. 

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