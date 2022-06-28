Расследования

В Волгограде на руководство ООО «УФР ВГГС» завели уголовное дело

Расследования 28.06.2022 10:17
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28.06.2022 10:17


В Волгограде на руководство строительной компании после проверки прокуратуры Центрального района возбудили уголовное дело. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, с августа 2020 года организация не выплачивала зарплату работникам, задолжав в общей сложности 1,5 млн рублей. 

– Руководством компании при наличии финансовой возможности не выплачивалась заработная плата 12 сотрудникам, а поступающие от коммерческой деятельности денежные средства тратились на производственные нужды, – пояснила информагентству представитель надзорного органа. – В этой связи в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года образовалась задолженность по заработной плате перед работниками в сумме около 1,5 млн рублей. В настоящее время на основании материалов надзорной проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о невыплате заработной платы свыше двух месяцев.

Уголовное дело ведут следователи отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль.

– Кроме того, прокуратурой Центрального района в интересах граждан предъявлены исковые заявление о взыскании задолженности по заработной плате. Также прокуратурой инициировано привлечение юридического лица к административной ответственности, – сообщает Оксана Черединина. – Фактическое погашение задолженности по заработной плате работникам строительной организации поставлено прокуратурой на контроль.

Как стало известно ИА «Высота 102», под уголовным преследованием оказалось руководство ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгражданстрой». С марта 2022 года компанией руководит Евгений Харитонов. В настоящее время в арбитражном суде рассматривается 22 исковых заявления в отношении компании. Всего в организации, согласно открытой информации, трудится 24 человека. 

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