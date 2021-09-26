В Волгограде исторический корпус Центрального рынка потрескался после ремонта





Арбитражный суд Волгоградской области обязал подрядчика устранить дефекты на здании мясного корпуса МУП «Центральный рынок» в рамках гарантийных обязательств, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение.

Договор на ремонт фасада и кровли здания мясного корпуса, который является объектом культурного наследия регионального значения, был заключен 17 июня 2019 года между МУП «Центральный рынок» и ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» (ООО «УФР ВГГС»). После окончания ремонта в течение установленного договором гарантийного срока выявлены дефекты в виде трещин по цокольной части стен, в простенках между окнами, откосах и по периметру оконных проемов, вертикальные и горизонтальные трещины шириной раскрытия от 0,1 мм до 3 мм. В верхней части северовосточного фасада выявлено вспучивание штукатурного слоя.

Гарантийный срок был установлен на два года с момента подписания сторонами акта выполненных работ, что было сделано в августе 2019 года. МУП «Центральный рынок» 26 мая текущего года, до окончания гарантийного срока, направило подрядчику претензию, в которой указано на выявленные недостатки, потребовало явиться для составления акта и устранить выявленные недостатки в добровольном порядке. Ответчик присутствовал при составлении акта 7 июня, но документ не подписал. Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца, которым является МУП «Центральный рынок».

Решение в законную силу не вступило. Подрядная организация имеет право обжаловать его в апелляционном порядке.

Еще апреле 2019 года администрация Волгограда сообщала, что здание мясного корпуса Центрального рынка построено больше века назад, является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому к разработке проекта обновления внешней части здания специалисты подошли основательно. Специализированная организация при составлении документации на проведение ремонтных работ использовала архивные данные. Так, например, фасад мясного корпуса будет выполнен в бежевых и коричневых тонах – цветовая гамма подобрана с учетом палитры стиля модерн, в котором объект был возведен. Тогда утверждалось, что проводимые мероприятия позволят не только защитить здание от воздействия окружающей среды, но и сохранить внешний облик объекта, который и задумывался архитекторами начала 20 века.

Фото 2019 года администрации Волгограда



