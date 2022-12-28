



Волгоградская компания «Красота под ногами» настаивает на проведении честного и объективного расследования обстоятельств появления стихийной свалки в Дзержинском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, последние события, которые происходят вокруг «Красоты под ногами», ее руководство воспринимает как травлю и желание переложить на добросовестную организацию ответственность за вопиющее загрязнение окружающей среды, к которому данное предприятие не имеет никакого отношения.

Напомним, скандал разразился осенью этого года, когда в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям заявили о том, что ООО «Красота под ногами» устроило стихийную свалку на площади 0,8 гектаров, где «похоронило» 92 тысячи кубометров мусора, чем якобы причинило вред экологии на 3,9 миллиарда рублей. Компанию привлекли ко всему прочему к административной ответственности, назначив штраф в размере 72 тысячи рублей.

Однако в организации категорически отрицают причастность к образованию стихийной свалки.

– Мы арендовали участок для складирования вторичных отходов нашего предприятия, песка и щебня, в августе 2021 года, – рассказал ИА «Высота 102» руководитель ООО «Красота под ногами» Тельман Филиев. – Для организации площадки мы завезли сюда 15 тысяч тонн чистого грунта, на который были оформлены все необходимые документы, в том числе паспорт качества. При этом участок, который мы получили в аренду, был уже захламлен. Мы знали, кто здесь складывал мусор, и попросили освободить территорию. «Освободили» площадку весьма оригинально – разровняли тракторами участок, отодвинув мусор на ничейный участок.

Однако, как выяснилось, захламление оврага продолжалось.

– Мы неоднократно становились свидетелями, как на соседнюю с нашей площадкой территорию приезжали грузовики и вываливали различный мусор, – продолжает директор ООО «Красота под ногами». – Конечно, мы обращались с жалобами на это безобразие и в администрацию Дзержинского района, и в прокуратуру. Но в конечном итоге, как мы видим, это все обернулось против нас.

У руководства компании есть все видеодоказательства, подтверждающие, что к захламлению оврага «Красота под ногами» не имеет никакого отношения. Получился целый фильм – как росла несанкционированная свалка.







– На видео можно увидеть номера автомобилей, которые привозили сюда мусор, – утверждает Тельман Филиев. – Это строительный и бытовой хлам, унитазы, битые кирпичи, старые вещи. В нашей компании таких отходов нет.





Пока многомиллиардного иска о возмещении нанесенного почвам вреда в волгоградской компании не получали. Но не исключают, что это может произойти в ближайшее время. Тем не менее в ООО «Красота под ногами» намерены бороться за свое честное имя и деловую репутацию и добиваться возможности предоставить доказательства своей невиновности. Также здесь считают, что стихийная свалка должна быть ликвидирована, а мусор – вывезен именно теми, кто ее и организовал. Помощь в поиске виновников в ООО «Красота под ногами» гарантируют. Было бы только желание в объективном расследовании.