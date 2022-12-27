Расследования

ФСБ: еще один пособник террористов получил срок в Волгоградской области

Расследования 27.12.2022 10:35
0
27.12.2022 10:35


Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгограда Максима Митина к двум годам тюрьмы и шести с половиной годам колонии строго режима. Столь суровое наказание, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области,  27-летний мужчина получил за пособничество террористам. 

Мужчина действовал  в интересах запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам», финансируя ее деятельность, – сообщили информагентству в региональном управлении ФСБ России. Следственным отделом УФСБ в июле 2022 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1.1 ст. 205.1 УК России. Приговором Южного окружного военного суда Митин признан виновным в совершении преступления.

Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу. 

Фото: Максим Максимов / VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.12.2022 09:21
Расследования 27.12.2022 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 20:30
Расследования 26.12.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 16:47
Расследования 26.12.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 15:20
Расследования 26.12.2022 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 14:40
Расследования 26.12.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 13:06
Расследования 26.12.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 10:26
Расследования 26.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 09:13
Расследования 26.12.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 18:13
Расследования 25.12.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 12:02
Расследования 25.12.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 09:54
Расследования 25.12.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 07:43
Расследования 25.12.2022 07:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 21:08
Расследования 24.12.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 18:57
Расследования 24.12.2022 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 17:47
Расследования 24.12.2022 17:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:35
ФСБ: еще один пособник террористов получил срок в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:31
Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде 27 декабря в 13.00 стартует прямая линия с губернаторомСмотреть фотографии
09:56
Губернатор Бочаров увидел, как наводят мосты под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:49
Под Волгоградом из буровой скважины пролилась нефтьСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области осудят мужчину, укусившего за руку командира ППССмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области жена пырнула ножом мужа за критику ее как хозяйкиСмотреть фотографии
07:54
Волгоградцы готовы заменить новогодние корпоративы на премииСмотреть фотографии
21:26
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:57
Жителей Волгоградской области по полису протестируют на гриппСмотреть фотографии
20:30
Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в МосквеСмотреть фотографии
19:47
Жителей Волжского всю новогоднюю ночь будут бесплатно возить автобусыСмотреть фотографии
19:19
Подросток на новой маминой BMW устроил погоню со стрельбой в Волгограде – видеоСмотреть фотографии
18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
 