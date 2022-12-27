Южный окружной военный суд приговорил жителя Волгограда Максима Митина к двум годам тюрьмы и шести с половиной годам колонии строго режима. Столь суровое наказание, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области, 27-летний мужчина получил за пособничество террористам.

– Мужчина действовал в интересах запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам», финансируя ее деятельность, – сообщили информагентству в региональном управлении ФСБ России. – Следственным отделом УФСБ в июле 2022 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России. Приговором Южного окружного военного суда Митин признан виновным в совершении преступления.

Уточняется, что приговор уже вступил в законную силу.

Фото: Максим Максимов / VK.com