Расследования

Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в Москве

Расследования 26.12.2022 20:30
0
26.12.2022 20:30


К страшной истории, связанной с изнасилованием девушки шваброй и пытками парогенератором, может быть причастен житель Волгограда. Девушка находится в тяжелом состоянии в больнице с разрывом внутренних органов. Трагедия произошла в компании молодых людей, которые употребляли спиртные напитки.

В ГУ МВД по городу Москве изложили суть произошедшего коротко.

– В полицию поступило заявление от мужчины, в котором он сообщил, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия, – говорится в официальном сообщении.

–  В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москва, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение. Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение. В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны, – цитирует ИА «Высота 102» сообщение.

В отношении сотрудника полиции, пояснили в московском ГУ МВД,  проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Между тем, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает  подробности этого происшествия и о личностях фигурантов этого дела.

– По данным источника, уже бывший сотрудник ЦКС УВД по СЗАО, водитель кинологической службы, сержант полиции Максим Б. жил и вырос в подмосковном Реутове, учился в одной школе с будущей пострадавшей Еленой, – говорится в телеграмм-канале. – После поступил в юридический колледж, где подружился с приезжим молодым человеком из Волгограда по имени Никита Г. Парни продолжали дружить. Максим пошел работать в МВД.

Авторы Telegram-канала утверждают, что Максим состоял в секс-чате, а у волгоградца недавно родился ребенок. Пострадавшая девушка была сиротой, ее воспитывали опекуны.

– По данным источника, Максим, Никита и Елена не первый раз оставались у девушки в гостях. Мужчины отрицали перед знакомыми интимную связь с ней. Но телефон Максима был записан некоторыми пользователями как «парень Лены». У самой девушки есть тату с его именем, – цитата из Telegram-канала.

Мужчин задержали в минувшую пятницу. Теперь уже бывшего полицейского отпустили домой. О том, где в настоящее время находится уроженец Волгограда, не сообщается.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.12.2022 16:47
Расследования 26.12.2022 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 15:20
Расследования 26.12.2022 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 14:40
Расследования 26.12.2022 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 13:06
Расследования 26.12.2022 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 10:26
Расследования 26.12.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2022 09:13
Расследования 26.12.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 18:13
Расследования 25.12.2022 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 12:02
Расследования 25.12.2022 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 09:54
Расследования 25.12.2022 09:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2022 07:43
Расследования 25.12.2022 07:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 21:08
Расследования 24.12.2022 21:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 18:57
Расследования 24.12.2022 18:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 17:47
Расследования 24.12.2022 17:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 16:10
Расследования 24.12.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2022 14:25
Расследования 24.12.2022 14:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
Волгоградскую область в 2022 году выбрали местом жительства 1289 человек из дальнего зарубежьяСмотреть фотографии
20:57
Жителей Волгоградской области по полису протестируют на гриппСмотреть фотографии
20:30
Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в МосквеСмотреть фотографии
19:47
Жителей Волжского всю новогоднюю ночь будут бесплатно возить автобусыСмотреть фотографии
19:19
Подросток на новой маминой BMW устроил погоню со стрельбой в Волгограде – видеоСмотреть фотографии
18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиямиСмотреть фотографии
11:40
«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрамСмотреть фотографии
11:25
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»Смотреть фотографии
11:23
Андрей Бочаров привел все службы в готовностьСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после тушения пожара нашли изуродованный трупСмотреть фотографии
10:36
Аварийный дрифт: в Волгограде легковушку вынесло на «встречку», есть пострадавшийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде в ТЦ скончался 54-летний охранникСмотреть фотографии
 