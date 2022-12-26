Волгоградец может быть причастен к жестокому изнасилованию в Москве

К страшной истории, связанной с изнасилованием девушки шваброй и пытками парогенератором, может быть причастен житель Волгограда. Девушка находится в тяжелом состоянии в больнице с разрывом внутренних органов. Трагедия произошла в компании молодых людей, которые употребляли спиртные напитки.

В ГУ МВД по городу Москве изложили суть произошедшего коротко.

– В полицию поступило заявление от мужчины, в котором он сообщил, что в отношении его племянницы были совершены противоправные действия, – говорится в официальном сообщении.

– В ходе проведения проверки было установлено, что двое мужчин причинили женщине телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована. Также установлено, что один из подозреваемых является сотрудником подразделения УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москва, который впоследствии доставил пострадавшую в медицинское учреждение. Следственными органами по данному факту принято процессуальное решение. В настоящее время подозреваемые в совершении преступления задержаны, – цитирует ИА «Высота 102» сообщение.

В отношении сотрудника полиции, пояснили в московском ГУ МВД, проведена служебная проверка, по результатам которой он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Между тем, Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает подробности этого происшествия и о личностях фигурантов этого дела.

– По данным источника, уже бывший сотрудник ЦКС УВД по СЗАО, водитель кинологической службы, сержант полиции Максим Б. жил и вырос в подмосковном Реутове, учился в одной школе с будущей пострадавшей Еленой, – говорится в телеграмм-канале. – После поступил в юридический колледж, где подружился с приезжим молодым человеком из Волгограда по имени Никита Г. Парни продолжали дружить. Максим пошел работать в МВД.

Авторы Telegram-канала утверждают, что Максим состоял в секс-чате, а у волгоградца недавно родился ребенок. Пострадавшая девушка была сиротой, ее воспитывали опекуны.

– По данным источника, Максим, Никита и Елена не первый раз оставались у девушки в гостях. Мужчины отрицали перед знакомыми интимную связь с ней. Но телефон Максима был записан некоторыми пользователями как «парень Лены». У самой девушки есть тату с его именем, – цитата из Telegram-канала.

Мужчин задержали в минувшую пятницу. Теперь уже бывшего полицейского отпустили домой. О том, где в настоящее время находится уроженец Волгограда, не сообщается.